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Хтось прописаний і не згоден на продаж? Що може зробити власник квартири

Вівторок 03 червня 2025 07:30
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Хтось прописаний і не згоден на продаж? Що може зробити власник квартири Продаж квартири - серйозна справа (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У деяких випадках українці під час продажу квартири можуть стикатись із тим, що у ній прописана людина, яка на це не згодна. Отже, власнику житла варто чітко розуміти свої права та обов'язки.

Докладніше про те, чи можна продати квартиру, якщо в ній прописана людина, яка на це не згодна, розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат, партнер Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч.

Чи можна продати квартиру, якщо в ній прописана не згодна на це людина

За словами експерта, для продажу житла необхідна згода лише власників/співвласників майна (наприклад другого з подружжя, якщо майно було набуте у шлюбі), а не всіх тих, хто в такому житлі прописаний.

Отже, в цілому "наявність зареєстрованих осіб у квартирі жодним чином не перешкоджає правочину з її відчуження".

Як власник житла може сам виписати людину з квартири

Бірюч повідомила, що на теперішній час існує процедура, за якою власник житла може "зняти з місця проживання іншу людину".

Для цього потрібно:

  • звернутись особисто у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - за адресою розташування такого житла;
  • надати документи, що посвідчують право власності на майно.

Кого виписати з квартири самотужки не вдасться і чому

"Варто врахувати, що таку процедуру можна використати виключно у разі, якщо зняти з місця реєстрації потрібно не військовозобов'язану особу", - наголосила адвокат.

Вона пояснила, що чоловіки у віці від 25 до 60 років можуть знятися з реєстрації та змінити прописку:

  • тільки після зняття з обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за попереднім місцем проживання;
  • тільки після постановки на військовий облік за новим місцем.

В яких випадках доведеться звертатися до суду

Юрист розповіла, що як продавець, так і покупець квартири (вже після оформлення за ним права власності на житло) можуть звернутися до суду з позовною заявою про визнання прописаної особи такою, що втратила право користування житлом.

Це можна зробити у випадку, коли особа, яка прописана у квартирі:

  • є військовозобов'язаним;
  • не бажає зніматися з реєстрації з будь-яких інших причин.

"До суду можна також звернутися і у разі, коли з якихось причин ЦНАП відмовив у знятті з реєстрації", - уточнила експерт.

Які документи потрібно мати, щоб звернутись до суду

"Виходячи з положень статті 405 ЦК України, члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону", - розповіла адвокат.

Водночас за її словами, член сім'ї власника житла втрачає право на користування ним у разі відсутності без поважних причин понад один рік (якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом).

Бірюч пояснила, що до суду - в якості доказів - необхідно буде серед іншого надати:

  • документи, що підтверджують реєстрацію у житлі особи;
  • акт обстеження житла (з метою підтвердження відсутності в ньому особи);
  • пояснення свідків, які підтвердять відсутність мешканця понад один рік.

"Також можна долучити квитанції про сплату комунальних послуг для підтвердження, що особа, яку необхідно зняти з реєстрації, не бере участі в утриманні житла", - порадила експерт.

Якщо ж до суду звертається новий власник житла - потрібно надати докази на підтвердження того, що особа, яку необхідно зняти з реєстрації, не є членом його сім'ї.

"На підставі судового рішення ЦНАП має зняти з реєстрації особу, яка втратила право на проживання в житлі", - підсумувала юрист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як законно продати житло, якщо там зареєстрована дитина.

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