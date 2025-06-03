Хтось прописаний і не згоден на продаж? Що може зробити власник квартири
У деяких випадках українці під час продажу квартири можуть стикатись із тим, що у ній прописана людина, яка на це не згодна. Отже, власнику житла варто чітко розуміти свої права та обов'язки.
Докладніше про те, чи можна продати квартиру, якщо в ній прописана людина, яка на це не згодна, розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат, партнер Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч.
Чи можна продати квартиру, якщо в ній прописана не згодна на це людина
За словами експерта, для продажу житла необхідна згода лише власників/співвласників майна (наприклад другого з подружжя, якщо майно було набуте у шлюбі), а не всіх тих, хто в такому житлі прописаний.
Отже, в цілому "наявність зареєстрованих осіб у квартирі жодним чином не перешкоджає правочину з її відчуження".
Як власник житла може сам виписати людину з квартири
Бірюч повідомила, що на теперішній час існує процедура, за якою власник житла може "зняти з місця проживання іншу людину".
Для цього потрібно:
- звернутись особисто у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - за адресою розташування такого житла;
- надати документи, що посвідчують право власності на майно.
Кого виписати з квартири самотужки не вдасться і чому
"Варто врахувати, що таку процедуру можна використати виключно у разі, якщо зняти з місця реєстрації потрібно не військовозобов'язану особу", - наголосила адвокат.
Вона пояснила, що чоловіки у віці від 25 до 60 років можуть знятися з реєстрації та змінити прописку:
- тільки після зняття з обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за попереднім місцем проживання;
- тільки після постановки на військовий облік за новим місцем.
В яких випадках доведеться звертатися до суду
Юрист розповіла, що як продавець, так і покупець квартири (вже після оформлення за ним права власності на житло) можуть звернутися до суду з позовною заявою про визнання прописаної особи такою, що втратила право користування житлом.
Це можна зробити у випадку, коли особа, яка прописана у квартирі:
- є військовозобов'язаним;
- не бажає зніматися з реєстрації з будь-яких інших причин.
"До суду можна також звернутися і у разі, коли з якихось причин ЦНАП відмовив у знятті з реєстрації", - уточнила експерт.
Які документи потрібно мати, щоб звернутись до суду
"Виходячи з положень статті 405 ЦК України, члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону", - розповіла адвокат.
Водночас за її словами, член сім'ї власника житла втрачає право на користування ним у разі відсутності без поважних причин понад один рік (якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом).
Бірюч пояснила, що до суду - в якості доказів - необхідно буде серед іншого надати:
- документи, що підтверджують реєстрацію у житлі особи;
- акт обстеження житла (з метою підтвердження відсутності в ньому особи);
- пояснення свідків, які підтвердять відсутність мешканця понад один рік.
"Також можна долучити квитанції про сплату комунальних послуг для підтвердження, що особа, яку необхідно зняти з реєстрації, не бере участі в утриманні житла", - порадила експерт.
Якщо ж до суду звертається новий власник житла - потрібно надати докази на підтвердження того, що особа, яку необхідно зняти з реєстрації, не є членом його сім'ї.
"На підставі судового рішення ЦНАП має зняти з реєстрації особу, яка втратила право на проживання в житлі", - підсумувала юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як законно продати житло, якщо там зареєстрована дитина.
Читайте також про простій об'єктів нежитлової нерухомості під час війни - кому не доведеться платити податок на нерухомість і чому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.