"Прописаны" в квартире или доме? Дает ли это право на долю жилья и ее продажу

Главное: Миф о доле : регистрация места проживания ("прописка") не дает человеку автоматического права на долю в квартире или доме - это только подтверждение проживания.

: регистрация места проживания ("прописка") не дает человеку автоматического права на долю в квартире или доме - это только подтверждение проживания. Кто является собственником : совладельцами жилья считаются только те, чьи права подтверждены документами и сведениями из Государственного реестра прав.

: совладельцами жилья считаются только те, чьи права подтверждены документами и сведениями из Государственного реестра прав. Ограничения для "прописанных" : зарегистрированные лица, не являющиеся владельцами, не могут продавать, дарить, обменивать или передавать жилье в ипотеку.

: зарегистрированные лица, не являющиеся владельцами, не могут продавать, дарить, обменивать или передавать жилье в ипотеку. Право пользования: "прописка" дает право пользоваться жильем, хотя выселить или снять человека с регистрации в отдельных случаях можно только с его согласия или через суд.

Дает ли "прописка" право на долю в квартире или доме

Эксперт рассказала, что одно из самых распространенных ложных представлений украинцев заключается в том, что регистрация места проживания (так называемая "прописка") автоматически предоставляет человеку долю в квартире или доме.

"На самом деле - это не так", - констатировала Тернавская.

Регистрация места жительства, по ее словам:

является лишь подтверждением факта проживания человека по определенному адресу;

не создает права собственности на недвижимость.

"Право собственности возникает исключительно на основаниях, предусмотренных законом. В частности, вследствие приватизации, купли-продажи, дарения, наследования или по решению суда", - объяснила юрист.

Кто на самом деле считается совладельцем жилья

Если в квартире зарегистрировано несколько человек, это само по себе не означает, что каждый из них является совладельцем.

Тернавская уточнила, что совладельцами являются только те лица, право собственности которых подтверждается:

соответствующими правоустанавливающими документами;

сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Могут ли "прописанные" лица распоряжаться жильем

Согласно информации юриста, зарегистрированные в жилье лица (не являющиеся владельцами), не могут самостоятельно:

продавать жилье;

дарить его;

обменивать;

передавать в ипотеку;

распоряжаться недвижимостью иным образом.

"Такие полномочия принадлежат исключительно собственнику или совладельцам в пределах их частей", - сообщила Тернавская.

Она уточнила, что "регистрация места проживания может предоставлять лицу право пользования жильем".

"В отдельных случаях - прекращение такого права или снятие с регистрации возможно только с согласия человека или на основании решения суда", - напомнила эксперт.

Именно поэтому, по ее словам, "на практике понятия "зарегистрированный" и "владелец" часто ошибочно отождествляют".

"Хотя с юридической точки зрения это - разные правовые статусы, которые имеют разный объем прав и обязанностей", - подытожила Тернавская.