"Прописаны" в квартире или доме? Дает ли это право на долю жилья и ее продажу

Некоторые могут считать, что регистрация места жительства "автоматически" делает человека совладельцем недвижимости. Однако на самом деле все не так просто.
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Татьяна Тернавская.
Главное:
Эксперт рассказала, что одно из самых распространенных ложных представлений украинцев заключается в том, что регистрация места проживания (так называемая "прописка") автоматически предоставляет человеку долю в квартире или доме.
"На самом деле - это не так", - констатировала Тернавская.
Регистрация места жительства, по ее словам:
"Право собственности возникает исключительно на основаниях, предусмотренных законом. В частности, вследствие приватизации, купли-продажи, дарения, наследования или по решению суда", - объяснила юрист.
Если в квартире зарегистрировано несколько человек, это само по себе не означает, что каждый из них является совладельцем.
Тернавская уточнила, что совладельцами являются только те лица, право собственности которых подтверждается:
Согласно информации юриста, зарегистрированные в жилье лица (не являющиеся владельцами), не могут самостоятельно:
"Такие полномочия принадлежат исключительно собственнику или совладельцам в пределах их частей", - сообщила Тернавская.
Она уточнила, что "регистрация места проживания может предоставлять лицу право пользования жильем".
"В отдельных случаях - прекращение такого права или снятие с регистрации возможно только с согласия человека или на основании решения суда", - напомнила эксперт.
Именно поэтому, по ее словам, "на практике понятия "зарегистрированный" и "владелец" часто ошибочно отождествляют".
"Хотя с юридической точки зрения это - разные правовые статусы, которые имеют разный объем прав и обязанностей", - подытожила Тернавская.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие услуги могут не предоставить человеку без "прописки".
Кроме того, мы объясняли, как украинцы могут актуализировать данные о месте жительства в "Дія" в несколько кликов.
Читайте также, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн (через "Дія", а не ЦНАП).
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.