Прописка у чужій квартирі: чи можна зареєструватися без згоди власника

В Україні діють два механізми визначення адреси проживання - декларування та реєстрація. Вони регулюються Законом "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання".

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка , чи можна отримати прописку без згоди власника житла.

"Якщо людина не є власником чи наймачем житла та не має законних підстав для проживання, задекларувати або зареєструвати адресу без згоди власника неможливо", - каже Буліменко.

Натомість реєстрація здійснюється офлайн - шляхом подання заяви у паперовій формі до органів місцевого самоврядування.

Експерт пояснює, що декларування відбувається онлайн - через портал "Дія". Людина подає електронну декларацію, а інформація автоматично потрапляє до реєстру територіальної громади.

