Прописка у чужій квартирі: чи можна зареєструватися без згоди власника

Вівторок 19 серпня 2025 08:00
Прописка у чужій квартирі: чи можна зареєструватися без згоди власника Чи можна зареєструватись у житлі без згоди його власника (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Буліменко

В Україні діють два механізми визначення адреси проживання - декларування та реєстрація. Вони регулюються Законом "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання".

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, чи можна отримати прописку без згоди власника житла.

Які відмінність між декларуванням та реєстрацією

Експерт пояснює, що декларування відбувається онлайн - через портал "Дія". Людина подає електронну декларацію, а інформація автоматично потрапляє до реєстру територіальної громади.

Натомість реєстрація здійснюється офлайн - шляхом подання заяви у паперовій формі до органів місцевого самоврядування.

Умови декларування

  • житло має бути внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • якщо особа не є власником, у декларації зазначаються дані власника (співвласників);
  • потрібна згода власника, яка подається в електронній формі через портал "Дія".

Умови реєстрації

  • разом із заявою в паперовій формі подаються документи, що підтверджують право проживання:
  • право власності,
  • рішення суду,
  • договір оренди чи найму,
  • інші документи, визначені Кабміном;
  • за відсутності таких документів потрібна письмова згода власника чи співвласників.

Головний нюанс

"Якщо людина не є власником чи наймачем житла та не має законних підстав для проживання, задекларувати або зареєструвати адресу без згоди власника неможливо", - каже Буліменко.

Читайте також про те, які послуги не надають людині, якщо у неї нема прописки - пояснення юриста.

Раніше ми писали про те, як впливає прописка на процес отримання спадщини.

