Прописка у чужій квартирі: чи можна зареєструватися без згоди власника
В Україні діють два механізми визначення адреси проживання - декларування та реєстрація. Вони регулюються Законом "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання".
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, чи можна отримати прописку без згоди власника житла.
Які відмінність між декларуванням та реєстрацією
Експерт пояснює, що декларування відбувається онлайн - через портал "Дія". Людина подає електронну декларацію, а інформація автоматично потрапляє до реєстру територіальної громади.
Натомість реєстрація здійснюється офлайн - шляхом подання заяви у паперовій формі до органів місцевого самоврядування.
Умови декларування
- житло має бути внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- якщо особа не є власником, у декларації зазначаються дані власника (співвласників);
- потрібна згода власника, яка подається в електронній формі через портал "Дія".
Умови реєстрації
- разом із заявою в паперовій формі подаються документи, що підтверджують право проживання:
- право власності,
- рішення суду,
- договір оренди чи найму,
- інші документи, визначені Кабміном;
- за відсутності таких документів потрібна письмова згода власника чи співвласників.
Головний нюанс
"Якщо людина не є власником чи наймачем житла та не має законних підстав для проживання, задекларувати або зареєструвати адресу без згоди власника неможливо", - каже Буліменко.
