Без реєстрації - без прав: які послуги не нададуть людині, у якої нема прописки

Українці, а також іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця перебування зареєструвати його.

РБК-Україна розпитало юриста Євгенія Буліменка про те, у наданні яких послуг відмовлять людям, які не мають прописки.

Що треба знати про прописку

Одна людина може мати лише одне задеклароване або зареєстроване місце проживання. Декларування здійснюється через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) шляхом подання електронної декларації. Це можливо, якщо людина є власником або співвласником житла.

Якщо житло належить іншій особі, потрібна її згода на декларування місця проживання.

"Реєстрація місця проживання відбувається особисто через орган реєстрації (зокрема, через ЦНАП). Для цього подається паперова заява та документи, що підтверджують право на проживання за вказаною адресою", - каже юрист.

За декларування, реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання потрібно сплатити адміністративний збір. Його розмір залежить від термінів звернення:

1,5% прожиткового мінімуму - при зверненні вчасно;

2,5% прожиткового мінімуму - при зверненні із запізненням;

1,5% прожиткового мінімуму - за зняття з реєстрації або зміну місця проживання.

Порушення правил реєстрації або декларування може призвести до адміністративної відповідальності – попередження або штрафу від 17 до 51 грн (ст. 197 КУпАП).

Які послуги не доступні українцям без прописки

Реєстрація місця проживання є юридичним підтвердженням факту проживання особи за певною адресою. Відсутність прописки може суттєво ускладнити або взагалі зробити неможливими виконання певних нотаріальних дій: