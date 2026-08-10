"Прописані" у квартирі або будинку? Чи дає це право на частку житла та її продаж
Дехто може вважати, що реєстрація місця проживання "автоматично" робить людину співвласником нерухомості. Проте насправді все не так просто.
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська.
Головне:
- Міф про частку: реєстрація місця проживання ("прописка") не дає людині автоматичного права на частку в квартирі чи будинку - це лише підтвердження проживання.
- Хто є власником: співвласниками житла вважаються лише ті, чиї права підтверджені документами та відомостями з Державного реєстру речових прав.
- Обмеження для "прописаних": зареєстровані особи, які не є власниками, не можуть продавати, дарувати, обмінювати чи передавати житло в іпотеку.
- Право користування: "прописка" дає право користуватися житлом, хоча виселити чи зняти людину з реєстрації в окремих випадках можна лише за її згодою або через суд.
Чи надає "прописка" право на частку в квартирі чи будинку
Експерт розповіла, що одне з найпоширеніших хибних уявлень українців полягає в тому, що реєстрація місця проживання (так звана "прописка") автоматично надає людині частку у квартирі чи будинку.
"Насправді це - не так", - констатувала Тернавська.
Реєстрація місця проживання, за її словами:
- є лише підтвердженням факту проживання особи за певною адресою;
- не створює права власності на нерухомість.
"Право власності виникає виключно на підставах, передбачених законом. Зокрема внаслідок приватизації, купівлі-продажу, дарування, спадкування чи за рішенням суду", - пояснила юрист.
Хто насправді вважається співвласником житла
Якщо у квартирі зареєстровано декілька осіб, це "саме по собі не означає, що кожен із них є співвласником".
Тернавська уточнила, що співвласниками є лише ті особи, право власності яких підтверджується:
- відповідними правовстановлюючими документами;
- відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Чи можуть "прописані" особи розпоряджатись житлом
Згідно з інформацією юриста, зареєстровані у житлі особи (які не є власниками), не можуть самостійно:
- продавати житло;
- дарувати його;
- обмінювати;
- передавати в іпотеку;
- розпоряджатися нерухомістю іншим чином.
"Такі повноваження належать виключно власнику або співвласникам у межах їхніх часток", - повідомила Тернавська.
Вона уточнила, що "реєстрація місця проживання може надавати особі право користування житлом".
"В окремих випадках - припинення такого права або зняття з реєстрації можливе лише за згодою особи або на підставі рішення суду", - нагадала експерт.
Саме тому, за її словами, "на практиці поняття "зареєстрований" і "власник" часто помилково ототожнюють".
"Хоча з юридичної точки зору це - різні правові статуси, які мають різний обсяг прав та обов'язків", - підсумувала Тернавська.
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