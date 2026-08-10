У РФ атакований Нижнєкамський НПЗ в Татарстані: з'явились кадри

Уранці 10 серпня у російському Татарстані пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, зокрема у Нижньокамську, а пабліки написали про атаку на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За попередніми даними, жителі міста чули вибухи та повідомляли про проліт дронів. Згодом у пабілках почали з'являтись кадри.

Зазначимо, що Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК". Підприємства спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату.

Ці підприємства вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників і належать до ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Раніше промислові об'єкти Нижньокамська також ставали цілями атак дронів.

Зокрема, вранці 31 липня місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів у Нижньокамську. Після цього на території одного з нафтопереробних підприємств було видно сильне горіння факела.