У РФ атакований Нижнєкамський НПЗ в Татарстані: з'явились кадри
Уранці 10 серпня у російському Татарстані пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, зокрема у Нижньокамську, а пабліки написали про атаку на НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
За попередніми даними, жителі міста чули вибухи та повідомляли про проліт дронів. Згодом у пабілках почали з'являтись кадри.
Зазначимо, що Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК". Підприємства спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату.
Ці підприємства вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників і належать до ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.
Раніше промислові об'єкти Нижньокамська також ставали цілями атак дронів.
Зокрема, вранці 31 липня місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів у Нижньокамську. Після цього на території одного з нафтопереробних підприємств було видно сильне горіння факела.
Інші удари по НПЗ
Атаки безпілотників на нафтопереробні заводи Росії набирають системного характеру - лише за перші дні серпня зупинились одразу два великі підприємства.
Нагадаємо, 8 серпня українські дрони вночі уразили Ільський НПЗ в Краснодарському краї та Сизранський НПЗ у Самарській області.
За кілька днів до цього українські дрони били по Ярославському НПЗ та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.