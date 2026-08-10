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"Прописаны" в квартире или доме? Дает ли это право на долю жилья и ее продажу

09:24 10.08.2026 Пн
3 мин
Могут ли на самом деле "прописанные" в жилье люди распоряжаться этой недвижимостью?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова aimg Татьяна Тернавская Эксперт
"Прописаны" в квартире или доме? Дает ли это право на долю жилья и ее продажу В некоторых случаях "прописка" нужна обязательно (фото иллюстративное: Getty Images)
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Некоторые могут считать, что регистрация места жительства "автоматически" делает человека совладельцем недвижимости. Однако на самом деле все не так просто.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Татьяна Тернавская.

Главное:

  • Миф о доле: регистрация места проживания ("прописка") не дает человеку автоматического права на долю в квартире или доме - это только подтверждение проживания.
  • Кто является собственником: совладельцами жилья считаются только те, чьи права подтверждены документами и сведениями из Государственного реестра прав.
  • Ограничения для "прописанных": зарегистрированные лица, не являющиеся владельцами, не могут продавать, дарить, обменивать или передавать жилье в ипотеку.
  • Право пользования: "прописка" дает право пользоваться жильем, хотя выселить или снять человека с регистрации в отдельных случаях можно только с его согласия или через суд.

Дает ли "прописка" право на долю в квартире или доме

Эксперт рассказала, что одно из самых распространенных ложных представлений украинцев заключается в том, что регистрация места проживания (так называемая "прописка") автоматически предоставляет человеку долю в квартире или доме.

"На самом деле - это не так", - констатировала Тернавская.

Регистрация места жительства, по ее словам:

  • является лишь подтверждением факта проживания человека по определенному адресу;
  • не создает права собственности на недвижимость.

"Право собственности возникает исключительно на основаниях, предусмотренных законом. В частности, вследствие приватизации, купли-продажи, дарения, наследования или по решению суда", - объяснила юрист.

Кто на самом деле считается совладельцем жилья

Если в квартире зарегистрировано несколько человек, это само по себе не означает, что каждый из них является совладельцем.

Тернавская уточнила, что совладельцами являются только те лица, право собственности которых подтверждается:

  • соответствующими правоустанавливающими документами;
  • сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
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Могут ли "прописанные" лица распоряжаться жильем

Согласно информации юриста, зарегистрированные в жилье лица (не являющиеся владельцами), не могут самостоятельно:

  • продавать жилье;
  • дарить его;
  • обменивать;
  • передавать в ипотеку;
  • распоряжаться недвижимостью иным образом.

"Такие полномочия принадлежат исключительно собственнику или совладельцам в пределах их частей", - сообщила Тернавская.

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Она уточнила, что "регистрация места проживания может предоставлять лицу право пользования жильем".

"В отдельных случаях - прекращение такого права или снятие с регистрации возможно только с согласия человека или на основании решения суда", - напомнила эксперт.

Именно поэтому, по ее словам, "на практике понятия "зарегистрированный" и "владелец" часто ошибочно отождествляют".

"Хотя с юридической точки зрения это - разные правовые статусы, которые имеют разный объем прав и обязанностей", - подытожила Тернавская.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие услуги могут не предоставить человеку без "прописки".

Кроме того, мы объясняли, как украинцы могут актуализировать данные о месте жительства в "Дія" в несколько кликов.

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Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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