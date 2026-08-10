"Прописаны" в квартире или доме? Дает ли это право на долю жилья и ее продажу
Некоторые могут считать, что регистрация места жительства "автоматически" делает человека совладельцем недвижимости. Однако на самом деле все не так просто.
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Татьяна Тернавская.
Главное:
- Миф о доле: регистрация места проживания ("прописка") не дает человеку автоматического права на долю в квартире или доме - это только подтверждение проживания.
- Кто является собственником: совладельцами жилья считаются только те, чьи права подтверждены документами и сведениями из Государственного реестра прав.
- Ограничения для "прописанных": зарегистрированные лица, не являющиеся владельцами, не могут продавать, дарить, обменивать или передавать жилье в ипотеку.
- Право пользования: "прописка" дает право пользоваться жильем, хотя выселить или снять человека с регистрации в отдельных случаях можно только с его согласия или через суд.
Дает ли "прописка" право на долю в квартире или доме
Эксперт рассказала, что одно из самых распространенных ложных представлений украинцев заключается в том, что регистрация места проживания (так называемая "прописка") автоматически предоставляет человеку долю в квартире или доме.
"На самом деле - это не так", - констатировала Тернавская.
Регистрация места жительства, по ее словам:
- является лишь подтверждением факта проживания человека по определенному адресу;
- не создает права собственности на недвижимость.
"Право собственности возникает исключительно на основаниях, предусмотренных законом. В частности, вследствие приватизации, купли-продажи, дарения, наследования или по решению суда", - объяснила юрист.
Кто на самом деле считается совладельцем жилья
Если в квартире зарегистрировано несколько человек, это само по себе не означает, что каждый из них является совладельцем.
Тернавская уточнила, что совладельцами являются только те лица, право собственности которых подтверждается:
- соответствующими правоустанавливающими документами;
- сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
Могут ли "прописанные" лица распоряжаться жильем
Согласно информации юриста, зарегистрированные в жилье лица (не являющиеся владельцами), не могут самостоятельно:
- продавать жилье;
- дарить его;
- обменивать;
- передавать в ипотеку;
- распоряжаться недвижимостью иным образом.
"Такие полномочия принадлежат исключительно собственнику или совладельцам в пределах их частей", - сообщила Тернавская.
Она уточнила, что "регистрация места проживания может предоставлять лицу право пользования жильем".
"В отдельных случаях - прекращение такого права или снятие с регистрации возможно только с согласия человека или на основании решения суда", - напомнила эксперт.
Именно поэтому, по ее словам, "на практике понятия "зарегистрированный" и "владелец" часто ошибочно отождествляют".
"Хотя с юридической точки зрения это - разные правовые статусы, которые имеют разный объем прав и обязанностей", - подытожила Тернавская.
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