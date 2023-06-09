Пропагандисти в істериці, окупанти риють окопи біля Криму: експерт оцінив ситуацію на півдні

Росіяни бояться перекинути сили з Херсонщини

Як пояснив виданню співрозмовник, хоч наразі рівень води через підрив росіянами Каховської ГЕС все ще високий, це навряд чи змусить ворога перемістити свій ресурс з цієї ділянки. Бо противник не знає, чого очікувати від українських Сил оборони.

"Вода зараз висока, але з часом вона відійде. За таких умов переміщувати велику кількість особового складу не доцільно. Бо ворог ще й досі не знає щодо наших планів. А відповідно він може перейматися, чи не перейде українська армія в контрнаступ тільки но ситуація з водою стабілізується", - каже Селезньов.

Варто зауважити, що через затоплення на Херсонщині окупанти фактично втратили там свою 1-шу лінію оборони. А як заявили в ОК "Південь", росіяни повідтягували свої позиції на 5-15 км в залежності від розливу води.

Аналітики ISW також повідомили, що повінь на Херсонщині змусила противника дещо відійти в тил на зі своїх позицій на сході регіону. Але, знову ж таки, як такого перекидання сил ворога з окупованої Херсонщини, наприклад, на Запорізький напрямок не спостерігається.

Окупанти риють окопи ближче до Криму

Як зазначає експерт, якщо подивитися на діяльність російських військових інженерів, то вони активно риють окопи ближче до Криму - це Чаплинка, Каланчак, Червоний Чабан, Ставки тощо.

Фото: росіяни через страх контрнаступу ЗСУ окопуються ближче до Криму (deepstatemap)

"Чому вони це роблять? Бо знову ж таки: вони дуже переймаються, чи не перейде українська армія в контрнаступ і дуже швидко рушить вперед для того, щоб вийти на Кримський перешийок. Ну а далі вже звільнити Крим та Севастополь від російських окупантів", - сказав Селезньов.

Посилення бойових дій на Запорізькому напрямку

Варто зауважити, що наразі на усіх ділянках фронту ситуація напружена і схід залишається епіцентром бойових дій. Однак останнім часом заступниця глава Міноборони Ганна Маляр повідомляла про позиційні бої на Запорізькому напрямку, де зараз ворог в активній обороні.

При цьому автори відомої інтерактивної карти бойових дій в Україні DeepStateMAP інформували про важкі бої вздовж лінії зіткнення від Оріхова до Павлівки. Разом з тим Генштаб ЗСУ традиційно стриманий у своїх зведеннях і лише повідомляє про те, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Фото: динаміка бойових дій на Запорізькому напрямку посилилися (deepstatemap.live)

Як зазначає експерт Селезньов, зведення Генерального штабу та Міноборони не відображають повної картини бойових дій зі зрозумілих причин - наші оборонці потребують інформаційної тиші.

"Що стосується Запорізького напрямку, то є відповідні офіційні заяви речників Міноборони та Генштабу. Там росіяни ведуть активну оборону. Звісно, що відомості це скупі. Вони певною мірою не відображають ситуації на полі бою, але зрозуміло чому так роблять спікери. Вони дотримуються інформаційної гігієни", - підкреслив співрозмовник.

Росіяни в істериці

Але з іншого боку він звернув увагу на заяви російських пропагандистів.

"Вони буквально в істериці знаходяться. Бо їх дуже турбують ті дії, яке вчиняє українське військо. Чи можу я назвати це контрнаступом? Все ж треба дочекатись тут офіційних заяв від Генштабу ЗСУ, щоб робити відповідні висновки. Всьому свій час. Те, що динаміка бойових дій значно посилилися - це очевидно", - вважає Селезньов.

Експерт пояснює, що це, зокрема, очевидно на підставі ранкових зведень Генштабу щодо втрат РФ. Оскільки окупанти щодоби втрачають не лише по півтисячі своїх вояків (за минулу добу їх втрати в особовому складі склали понад тисячу), вони ще й втрачають величезну купу своєї техніки.

"Зокрема, це стосується бронетехніки й ще більшу кількість артилерійських засобів. А це значить, що ми виявляємо їх артилерійські позиції й рамках контрбатарейної боротьби їх гармати перетворюємо на попіл", - додає Селезньов.

Нагадаємо, що на тлі останніх подій розвідка Великобританії відзначала, що Україна володіє ініціативою на більшості напрямів фронту.

За даними британців, оперативна картина війни в Україні залишається надзвичайно складною і тяжкі бої тривають на кількох ділянках фронту.

Тим часом у сьогоднішньому зведенні ISW йшлося що, ЗСУ провели обмежену, але "все ж таки значну атаку" в західній частині Запорізької області.

Аналітики припускають, що контрнаступ ЗСУ складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, тому останні українські атаки не відображають повного потенціалу Сил оборони.

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