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Після підриву Каховської ГЕС російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км

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Середа 07 червня 2023 13:04
Після підриву Каховської ГЕС російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км Фото: російські війська продовжили обстріли Херсона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км після підриву Каховської ГЕС вночі 6 червня. Але обстріли Херсона вони продовжили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Вони відійшли на відстань різну. В залежності від розливу води. Від 5 до 15 км повідтягували свої позиції", - сказала вона.

За її словами, росіяни не припинили обстрілів правого берега безпосередньо під час евакуації і роботи груп поліцейських та рятувальників з місцевим населенням.

"Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торгівельний центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги", повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 3 години. Руйнування викликало масштабну повінь.

Як заявив речник ГУР МО Андрій Юсов, підірвати Каховську ГЕС не було спонтанним рішення російських терористів. Вони готувалися досить довго.

Розрахунки свідчать, що максимальний рівень води буде спостерігатися протягом двох днів в районі Нової Каховки та Козацького і селищ поруч до 15-го кілометру від Каховської ГЕС.

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