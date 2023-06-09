Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 213 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано;
- танків - 3901 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 7600 (+24) од.;
- артилерійських систем - 3702 (+34) од.;
- РСЗВ - 599 (+4) од.;
- засоби ППО - 359 (+4) од.;
- літаків - 314 од.;
- гелікоптерів - 299 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3247 (+13) од.;
- крилаті ракети - 1171 од.;
- кораблі /катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6410 (+26) од.;
- спеціальна техніка - 502 (+2).
Росія втрачає війська
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати. Проте відомо, що найбільших втрат ворог зазначає на сході України, де тривають запеклі бої.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.
При цьому президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.
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