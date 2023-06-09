Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 213 тисяч своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано;

танків - 3901 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 7600 (+24) од.;

артилерійських систем - 3702 (+34) од.;

РСЗВ - 599 (+4) од.;

засоби ППО - 359 (+4) од.;

літаків - 314 од.;

гелікоптерів - 299 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3247 (+13) од.;

крилаті ракети - 1171 од.;

кораблі /катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6410 (+26) од.;

спеціальна техніка - 502 (+2).

Росія втрачає війська

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати. Проте відомо, що найбільших втрат ворог зазначає на сході України, де тривають запеклі бої.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.

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