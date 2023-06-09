У ISW розповіли про проведення ЗСУ контрнаступальних операцій на кількох ділянках фронту

Військові ЗСУ провели контрнаступальні операції з різним успіхом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших дій, що розгорталися від 4 червня. Україна скоріш за все задіяла лише частину великого резерву сил.

Операції в Запорізькі та Донецькій областях

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися від 200 м до майже 2 км на флангах міста. Сили оборони України з 4 червня досягли тактичних успіхів у ході обмежених локальних контратак у західній частині Донецької області поблизу адмінкордону із Запорізькою областю.

Військові ЗСУ додатково провели атаку в західній частині Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня, при цьому експерти зазначають, що, ймовірно, вони не досягли успіхів у рамках цієї атаки на момент публікації звіту.

Українські військові в ніч проти 8 червня провели обмежену, але "все ж таки значну атаку" в західній частині Запорізької області. Російські окупанти, мабуть, захищалися від цієї атаки "доктринально обґрунтованим чином" і, як повідомляється, станом на 8 червня повернули свої вихідні позиції, йдеться у матеріалі.

Повідомлення про прорив лінії оборони окупантів

Російські джерела почали повідомляти пізно ввечері 7 червня, що частини українських бригад, нещодавно оснащених західним спорядженням, почали наступ на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Декілька російських "воєнкорів" стверджували, що ЗСУ атакували вздовж лінії Мала Токмачка - Пологи з метою прорвати лінію російської оборони між Роботиним і Вербовим (обидва приблизно за 15 км на південний схід від Орєхова).

Російські джерела визнали, що ЗСУ прорвали першу смугу оборони на цій ділянці, що утримується частинами російських 291-го та 70-го мотострілецьких полків (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, ПдВО), а також 22-й та 45-й й окремою гвардійською бригадою спеціального призначення (ГРУ), але повідомили, що цим силам РФ вдалося контратакувати та зрештою відкинути підрозділи ЗСУ на вихідні позиції.

Втрата техніки при наступальних діях

Наявні бойові кадри з геолокацією припускають, що обмежені українські сили перетнули трасу N08 Пологи - Воскресенка, але російські джерела вказують на те, що війська РФ, ймовірно, відтіснили бійців ЗСУ у напрямку Оріхова до лінії фронту та повернули втрачені позиції, йдеться у звіті.

За повідомленнями, 8 червня ЗСУ також втратили техніку, надану Заходом, при цьому в ISW зазначають, що втрати неминучі за будь-якої військової операції.

"Українські сили зазнаватимуть втрат, у тому числі як західної, так і радянської техніки, в ході будь-яких наступальних операцій. Західне обладнання захищене від пошкоджень не більше, ніж обладнання, яке українці використовували та втрачали з лютого 2022 року. Втрата обладнання, у тому числі західного, на ранньому етапі контрнаступу не є показником майбутнього прогресу українського контрнаступу", - зазначається в публікації.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на важливість не перебільшувати вплив початкових втрат західної чи будь-якої іншої техніки, особливо у боях за прорив підготовлених оборонних позицій.

Контрнаступ ЗСУ може складатися з багатьох операцій

Також аналітики повідомляють, що українські атаки у західній частині Запорізької області 8 червня не відображають усіх можливостей ЗСУ у нинішньому контрнаступі.

"Україна раніше продемонструвала здатність проводити скоординовану та ефективну наступальну операцію за участю кількох механізованих бригад ще у вересні 2022 року при звільненні Харківської області", - зазначають в ISW.

На думку експертів, контрнаступ ЗСУ, швидше за все, складатиметься з багатьох операцій різного масштабу, включаючи більш локальні атаки, які спостерігалися в цьому секторі 8 червня, і менші зусилля не відображають максимальних можливостей української чисельності чи ефективності.

Повідомляється, що Україна сформувала 12 спеціалізованих контрнаступальних бригад, 9 з яких оснащені західним спорядженням, а 3 - існуючим обладнанням, і до цих підрозділів майже напевно приєднаються досвідчені підрозділи ЗСУ, які вже перебувають у бойовій готовності.

"Україна, мабуть, задіяла лише частину великого резерву сил, доступних для контрнаступальних операцій, і спостерігачам слід уникати підрахунку українських бригад, які, як повідомляється, використовували або, як повідомляється, пошкоджені західні комплекти, як ефект, що залишився, ефективної бойової могутності українських сил", - зазначається у звіті.

Ключові висновки

Міноборони РФ відреагувало на українську атаку з нехарактерним ступенем злагодженості та похвалило підрозділи Південного військового округу за нібито відображення атаки та відновлення втрачених позицій.

Російські джерела надали пояснення заявленим успіхам Росії під час атак 8 червня, високо оцінивши ефективне використання російськими військами систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), підтримки повітря та протипіхотних мін проти українських сил.

Російські війська Південного військового округу, дислоковані в районі Запорізької області, швидше за все, будуть якіснішим угрупуванням, ніж сили РФ в інших частинах театру бойових дій, і їхні оборонні характеристики навряд чи відображатимуть оборонні можливості російських угруповань в інших місцях на театрі воєнних дій.

Війська РФ та окупаційна "влада" продовжують посилювати гуманітарні наслідки повені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.

Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін переніс свою щорічну прес-конференцію з червня 2023 на листопад або грудень 2023 року.

Війська РФ продовжували завдавати обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ - Сватове та в районі Кремінної.

ВСУ досягли обмежених успіхів у районі Бахмута, а російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Українські сили продовжували завдавати обмежених наземних ударів по адміністративному кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Міноборони РФ продовжує позиціонувати себе як жорстка влада над оборонно-промислової базою (ОПБ), наголошуючи на своїй здатності доставляти на фронт нову техніку.

Повідомляється, що російська окупаційна "влада" вдається до каральних заходів проти цивільного населення на окупованій частині України через зниження впливу російської окупаційної "влади" на громадянське населення.

Контрнаступ ЗСУ

На початку тижня, 5 червня, у Міноборони РФ заявили, що нібито українські військові розпочали "великомасштабний наступ" на 5 дільницях фронту. При цьому в Міноборони України заявили про чергове вороже ІПСО і зазначили, що окупанти заздалегідь заготовили різні фейкові сюжети про перебіг боїв.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що українські війська ще не розпочали контрнаступ.

Паралельно із цим Сили оборони України просунулися на Бахмутській ділянці фронту на флангах.

Як зазначив днями командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, наші бійці намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення. Генерал також заявив, що ЗСУ продовжують рух уперед на флангах, а війська РФ втрачають позиції під Бахмутом.

Додамо також, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що бійці ЗСУ на різних дільницях біля Бахмута просунулися до 1600 метрів.