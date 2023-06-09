Пропагандисты в истерике, оккупанты роют окопы возле Крыма: эксперт оценил ситуацию на юге

Россияне боятся перебросить силы из Херсона

Как объяснил изданию собеседник, хотя уровень воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС все еще высок, это вряд ли заставит врага переместить свой ресурс из этого участка. Поскольку противник не знает, чего ожидать от украинских Сил обороны.

"Вода сейчас высокая, но со временем она отойдет. В таких условиях перемещать большое количество личного состава не целесообразно. Потому что враг до сих пор не знает о наших планах. А соответственно он может беспокоиться, не перейдет ли украинская армия в контрнаступление только ситуация с водой стабилизируется", - говорит Селезнев.

Следует заметить, что из-за затопления на Херсонщине оккупанты фактически потеряли там свою 1-ю линию обороны. А как заявили в ОК "Юг", россияне оттянули свои позиции на 5-15 км в зависимости от разлива воды.

Аналитики ISW в свою очередь также сообщили, что наводнение на Херсонщине заставило противника несколько отойти в тыл со своих позиций на востоке региона. Но, опять же, как такой переброски сил врага с оккупированной Херсонской области, например, на Запорожское направление не наблюдается.

Оккупанты роют окопы ближе к Крыму

Как отмечает эксперт, если посмотреть на деятельность российских военных инженеров, они активно роют окопы ближе к Крыму - это Чаплынка, Каланчак, Красный Чабан, Ставки и т.д.

Фото: россияне из-за страха контрнаступления ВСУ окапываются ближе к Крыму (deepstatemap)

"Почему они это делают? Потому что опять же: они очень переживают, не перейдет ли украинская армия в контрнаступление и очень быстро двинется вперед для того, чтобы выйти на Крымский перешеек. Ну а дальше уже освободить Крым и Севастополь от российских оккупантов", - сказал Селезнев.

Усиление боевых действий на Запорожском направлении

Следует заметить, что на всех участках фронта ситуация напряженная и восток остается эпицентром боевых действий. Однако в последнее время заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщала о позиционных боях на Запорожском направлении, где сейчас враг в активной обороне.

При этом авторы известной интерактивной карты боевых действий в Украине DeepStateMAP информировали о тяжелых боях вдоль линии столкновения от Орехова до Павловки. Вместе с тем, Генштаб ВСУ традиционно сдержан в своих сводках и лишь сообщает о том, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Фото: динамика боевых действий в Запорожском направлении усилились (deepstatemap.live)

Как отмечает эксперт Селезнев, сводки Генерального штаба и Минобороны не отражают полную картину боевых действий по понятным причинам - наши защитники нуждаются в информационной тишине.

"Что касается Запорожского направления, то есть соответствующие официальные заявления спикеров Минобороны и Генштаба. Там россияне ведут активную оборону. Конечно, сводки это скупые. Они в определенной степени не отражают ситуации на поле боя, но понятно почему так делают спикеры. Они соблюдают информационную гигиену", - подчеркнул собеседник.

Россияне в истерике

Но с другой стороны, он обратил внимание на заявления российских пропагандистов.

"Они буквально в истерике находятся. Потому что их очень беспокоят те действия, которые совершает украинское войско. Могу ли я назвать это контрнаступлением? Все же надо дождаться здесь официальных заявлений от Генштаба ВСУ, чтобы делать соответствующие выводы. Всему свое время. То, что динамика боевых действий значительно усилились - это очевидно", - считает Селезнев.

Эксперт объясняет, что это, в частности, очевидно на основании утренних сводок Генштаба по потерям РФ. Поскольку оккупанты ежесуточно теряют не только по полтысячи своих "вояк" (за минувшие сутки их потери в личном составе составили более тысячи ), они еще и теряют огромную кучу своей техники.

"В частности, это касается бронетехники и еще большего количества артиллерийских средств. А это значит, что мы обнаруживаем их артиллерийские позиции и в рамках контрбатарейной борьбы их пушки превращаем в пепел", - добавляет Селезнев.

Напомним, что на фоне последних событий разведка Великобритании отмечала, что Украина владеет инициативой по большинству направлений фронта.

По данным британцев, оперативная картина войны в Украине остается очень сложной и тяжелые бои продолжаются на нескольких участках фронта.

Между тем в сегодняшней сводке ISW говорилось, что ВСУ провели ограниченную, но "все-таки значительную атаку" в западной части Запорожской области.

Аналитики предполагают, что контрнаступление ВСУ будет состоять из многих мер разного масштаба, поэтому последние украинские атаки не отражают полного потенциала Сил обороны.

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