Україна володіє ініціативою на більшості напрямів фронту, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

"На більшості напрямів ініціатива належить Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, російським силам, ймовірно, як і раніше наказано якнайшвидше перейти в наступ: чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Мар'їнка неподалік Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

За даними британської розвідки, протягом 7 червня рівень паводку в пониззі Дніпра продовжував зростати після обвалення Каховської греблі, але, ймовірно, почне знижуватися протягом 8 червня.

"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", - зазначають у Міноборони Британії.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км після підриву Каховської ГЕС уночі 6 червня. Але при цьому вони продовжили обстріл Херсона.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська зазнали втрат в особовому складі та техніці через наслідки власного ж підриву греблі Каховської ГЕС. У підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі з РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

Водночас, під час евакуації населення з Каховки російські військові скористалися евакуаційними маршрутами для цивільних, щоб тікати з міста.