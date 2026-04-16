Пропаганда з неба: росіяни з дронів розкидають листівки про "поганого" Трампа (фото)
Російські війська під час сьогоднішньої масованої атаки з дронів розкидали пропагандистські листівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрєстнова у Telegram.
"Гербери" знову розкидають листівки. Боже, дякую тобі, що пропагандисти ворога "тупі" й розкидають таку нісенітницю", - написав Бескрєстнов.
Судячи з опублікованого фото, на листівці зображений президент США Дональд Трамп, що повідомляє про те, що допомога Україні нібито залишилась у минулому.
Спроби пропаганди РФ з неба
Варто зазначити, що це вже не перша спроба росіян розкидати пропагандистські листівки за допомогою безпілотників.
Так, на початку квітня росіяни поширювали у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації.
За інформацією ЦПД, у розповсюджених агітматеріалах окупанти закликають людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяють "форсування Дніпра протягом двох тижнів".
Також раніше в одному з мікрорайонів Чернігова були виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр.
Вони містили заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Як уточнили правоохоронці, гривні-листівки росіяни скинули з безпілотника.
Окрім того, над Нікополем Дніпропетровської області фіксувались скиди листівок про заклики приєднатися до так званого "диктанту Побєди" – російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.