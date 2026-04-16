Пропаганда з неба: росіяни з дронів розкидають листівки про "поганого" Трампа (фото)

00:23 16.04.2026 Чт
2 хв
Що ж зображено на пропагандистських листівках росіян?
aimg Костянтин Широкун
Фото: росіяни з дронів розкидають листівки про "поганого" Трампа (Getty Images)

Російські війська під час сьогоднішньої масованої атаки з дронів розкидали пропагандистські листівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрєстнова у Telegram.

Читайте також: Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про "наступ", - ЦПД

"Гербери" знову розкидають листівки. Боже, дякую тобі, що пропагандисти ворога "тупі" й розкидають таку нісенітницю", - написав Бескрєстнов.

Судячи з опублікованого фото, на листівці зображений президент США Дональд Трамп, що повідомляє про те, що допомога Україні нібито залишилась у минулому.

Спроби пропаганди РФ з неба

Варто зазначити, що це вже не перша спроба росіян розкидати пропагандистські листівки за допомогою безпілотників.

Так, на початку квітня росіяни поширювали у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації.

За інформацією ЦПД, у розповсюджених агітматеріалах окупанти закликають людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяють "форсування Дніпра протягом двох тижнів".

Також раніше в одному з мікрорайонів Чернігова були виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр.

Вони містили заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Як уточнили правоохоронці, гривні-листівки росіяни скинули з безпілотника.

Окрім того, над Нікополем Дніпропетровської області фіксувались скиди листівок про заклики приєднатися до так званого "диктанту Побєди" – російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
