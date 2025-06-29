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Пропаганда з неба: росіяни скидають на Дніпропетровщину листівки з дронів

Неділя 29 червня 2025 12:11
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Пропаганда з неба: росіяни скидають на Дніпропетровщину листівки з дронів Фото: Росіяни скидають з дронів пропагандистські листівки на Нікопольщину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни з дронів скидають пропагандистські листівки на Дніпропетровщину. Місцеві служби оперативно їх прибирають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головної редакторки місцевої медіагрупи "Прихист" Анна Целуйко в інтерв'ю Інституту масової інформації.

Російські війська продовжують інформаційно-психологічний тиск на мешканців прифронтових регіонів.

Над Нікополем Дніпропетровської області вже кілька разів фіксували дрони, які скидали пропагандистські листівки з окупованої частини Запорізької області.

За її словами, у листівках містилися заклики приєднатися до так званого "диктанту Побєди" - російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.

Комунальні служби оперативно прибирають ці матеріали з вулиць, однак мешканців закликають не торкатися листівок і негайно повідомляти про них у відповідні структури.

Не лише листівки

Як зазначила Целуйко, подібні провокації трапляються не вперше. Зокрема, на Великдень окупанти прикріпили прапор СРСР до телевежі в центрі Нікополя, використовуючи дрон.

У відповідь українські захисники зняли ворожий символ власним безпілотником.

Росія намагається не лише атакувати військову інфраструктуру, а й тиснути на цивільне населення через пропаганду.

Пропаганда Росії

На міжнародній арені російська пропаганда працює через дипломатію, соціальні мережі, маріонеткові медіа та агентів впливу. Вона націлена на послаблення єдності Заходу, підрив довіри до демократичних інституцій і створення хаосу через поширення конспірології та фейків.

В кінці лютого Коваленко попереджав про те, що російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи.

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