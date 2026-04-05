ua en ru
Нд, 05 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про "наступ", - ЦПД

19:50 05.04.2026 Нд
2 хв
Ворог намагається посіяти паніку серед жителів прифронтового Нікополя
aimg Сергій Козачук
Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про "наступ", - ЦПД Фото: РФ поширює фейки про наступ на Нікополь (Getty Images)

Росіяни поширюють у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації. Такі дії є ворожою інформаційною провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також: Росіяни вдарили по ринку у Нікополі: є загиблі та понад 20 поранених

Деталі ворожої провокації

За інформацією ЦПД, у розповсюджених агітматеріалах окупанти закликають людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяють "форсування Дніпра протягом двох тижнів".

Голова Нікопольської РВА Іван Базилюк наголосив, що ці заяви є брехнею, спрямованою на дезорієнтацію населення та виправдання майбутніх злочинів проти мирних мешканців.

Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про &quot;наступ&quot;, - ЦПДФото: ворог продовжує інформаційні провокації (cpd.gov.ua)

Мета дезінформації

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що ключовим завданням ворога є поширення страху.

За його словами, росіяни фактично анонсують посилення терору цивільних.

"Їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації", - підкреслив Коваленко.

Ситуація в Нікополі

Нагадаємо, Нікополь та район щоденно потерпають від обстрілів російських військ з тимчасово окупованого протилежного берега Дніпра. Ворог регулярно використовує для атак на цивільну інфраструктуру важку артилерію та дрони-камікадзе.

Зокрема, лише вчора, 4 квітня, росіяни вдарили по ринку у Нікополі. Внаслідок атаки дронами загинули п'ятеро людей, ще понад 20 отримали поранення.

Також 31 березня окупанти атакували місто FPV-дроном, через що поранення отримали 11 людей, серед яких дитина у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок артилерійського обстрілу в місті було пошкоджено багатоквартирний будинок та газогін.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні Пропагандист
Новини
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла