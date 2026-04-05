Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про "наступ", - ЦПД

Росіяни поширюють у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації. Такі дії є ворожою інформаційною провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

"Їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації", - підкреслив Коваленко.

За його словами, росіяни фактично анонсують посилення терору цивільних.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що ключовим завданням ворога є поширення страху .

Голова Нікопольської РВА Іван Базилюк наголосив, що ці заяви є брехнею, спрямованою на дезорієнтацію населення та виправдання майбутніх злочинів проти мирних мешканців.

За інформацією ЦПД, у розповсюджених агітматеріалах окупанти закликають людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяють "форсування Дніпра протягом двох тижнів" .

Ситуація в Нікополі

Нагадаємо, Нікополь та район щоденно потерпають від обстрілів російських військ з тимчасово окупованого протилежного берега Дніпра. Ворог регулярно використовує для атак на цивільну інфраструктуру важку артилерію та дрони-камікадзе.

Зокрема, лише вчора, 4 квітня, росіяни вдарили по ринку у Нікополі. Внаслідок атаки дронами загинули п'ятеро людей, ще понад 20 отримали поранення.

Також 31 березня окупанти атакували місто FPV-дроном, через що поранення отримали 11 людей, серед яких дитина у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок артилерійського обстрілу в місті було пошкоджено багатоквартирний будинок та газогін.