Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про "наступ", - ЦПД
Росіяни поширюють у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації. Такі дії є ворожою інформаційною провокацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі ворожої провокації
За інформацією ЦПД, у розповсюджених агітматеріалах окупанти закликають людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяють "форсування Дніпра протягом двох тижнів".
Голова Нікопольської РВА Іван Базилюк наголосив, що ці заяви є брехнею, спрямованою на дезорієнтацію населення та виправдання майбутніх злочинів проти мирних мешканців.
Фото: ворог продовжує інформаційні провокації (cpd.gov.ua)
Мета дезінформації
Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що ключовим завданням ворога є поширення страху.
За його словами, росіяни фактично анонсують посилення терору цивільних.
"Їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації", - підкреслив Коваленко.
Ситуація в Нікополі
Нагадаємо, Нікополь та район щоденно потерпають від обстрілів російських військ з тимчасово окупованого протилежного берега Дніпра. Ворог регулярно використовує для атак на цивільну інфраструктуру важку артилерію та дрони-камікадзе.
Зокрема, лише вчора, 4 квітня, росіяни вдарили по ринку у Нікополі. Внаслідок атаки дронами загинули п'ятеро людей, ще понад 20 отримали поранення.
Також 31 березня окупанти атакували місто FPV-дроном, через що поранення отримали 11 людей, серед яких дитина у важкому стані.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок артилерійського обстрілу в місті було пошкоджено багатоквартирний будинок та газогін.