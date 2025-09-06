У Чернігові виявили гривні-листівки з закликами наводити вогонь на ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Зранку 6 вересня поліція отримала повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр. Листівки містять заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.

Як уточнюють правоохоронці, гривні-листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації.