У Чернігові виявили гривні-листівки з закликами наводити вогонь на ЗСУ

Чернігів, Субота 06 вересня 2025 12:34
У Чернігові виявили гривні-листівки з закликами наводити вогонь на ЗСУ Фото: росіяни скинули на Чернігів агітаційні листівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти скинули на Чернігів фейкові гривні. Листівки закликають допомогти наводити вогонь на ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Зранку 6 вересня поліція отримала повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр. Листівки містять заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.

Як уточнюють правоохоронці, гривні-листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації.

Поліція також нагадала про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.
Фото: росіяни скинули на Чернігів агітаційні гривні-листівки (suspilne.media)

Нагадаємо, до Дня незалежності українські розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання на різних напрямках фронту. У посланні розвідників містилося нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього існування.

