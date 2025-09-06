У Чернігові виявили гривні-листівки з закликами наводити вогонь на ЗСУ
Російські окупанти скинули на Чернігів фейкові гривні. Листівки закликають допомогти наводити вогонь на ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.
Зранку 6 вересня поліція отримала повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр. Листівки містять заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.
Як уточнюють правоохоронці, гривні-листівки росіяни скинули з безпілотника.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації.
Поліція також нагадала про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.
Фото: росіяни скинули на Чернігів агітаційні гривні-листівки (suspilne.media)
Нагадаємо, до Дня незалежності українські розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання на різних напрямках фронту. У посланні розвідників містилося нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього існування.