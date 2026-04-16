ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пропаганда с неба: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (фото)

00:23 16.04.2026 Чт
2 мин
Что же изображено на пропагандистских листовках россиян?
aimg Константин Широкун
Пропаганда с неба: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (фото) Фото: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (Getty Images)

Российские войска во время сегодняшней массированной атаки с дронов разбросали пропагандистские листовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Герберы" снова разбрасывают листовки. Боже, спасибо тебе, что пропагандисты врага "тупые" и разбрасывают такую чушь", - написал Бескрестнов.

Судя по опубликованному фото, на открытке изображен президент США Дональд Трамп, сообщающий о том, что помощь Украине якобы осталась в прошлом.

Попытки пропаганды РФ с неба

Стоит отметить, что это уже не первая попытка россиян разбрасывать пропагандистские листовки с помощью беспилотников.

Так, в начале апреля россияне распространяли в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации.

По информации ЦПИ, в распространенных агитматериалах оккупанты призывают людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещают "форсирование Днепра в течение двух недель".

Также ранее в одном из микрорайонов Чернигова были обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр.

Они содержали призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги. Как уточнили правоохранители, гривны-листовки россияне сбросили с беспилотника.

Кроме того, над Никополем Днепропетровской области фиксировались сбросы листовок о призывах присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Войска РФ Пропагандист Дрони Вторжение России в Украину
