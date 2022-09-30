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Промову Путіна не дивилися. Зеленський вже проводить РНБО, - Никифоров

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П'ятниця 30 вересня 2022 16:33
Промову Путіна не дивилися. Зеленський вже проводить РНБО, - Никифоров Фото: Сергій Никифоров, речник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Офісу президента не дивились промову голови Кремля Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський наразі проводить засідання РНБО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря президента України Сергія Никифорова "Суспільному".

"Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив "Суспільному", що наразі в ОП триває засідання РНБО, а реакція президента Володимира Зеленського буде опублікована у відеозверненні", - пише "Суспільне".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, під час засідання будуть ухвалені фундаментальні рішення для України.

Тим часом після свого виступу диктатор Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України.

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