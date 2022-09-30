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Путін підписав "договори" про анексію окупованих областей України

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Москва, П'ятниця 30 вересня 2022 16:06
Путін підписав "договори" про анексію окупованих областей України Фото: Путін підписав "договори" про анексію окупованих областей України (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Путіна.

Повідомляється, що російський лідер підписав псевдодокументи з гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей.

Згідно із законодавством Росії, підписання "договорів" - це перший крок анексії. Також за "входження" окупованих територій України має проголосувати Рада федерації.

Нагадаємо, що вчора вночі голова Кремля Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Також РБК-Україна писала про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув главі Кремля Володимиру Путіну ультиматум щодо переговорів. У разі визнання фейкових "референдумів" Україна відмовиться продовжувати діалог із Росією.

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