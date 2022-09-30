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Речь Путина не смотрели. Зеленский уже проводит СНБО, - Никифоров

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Пятница 30 сентября 2022 16:33
Речь Путина не смотрели. Зеленский уже проводит СНБО, - Никифоров Фото: Сергей Никифоров, представитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Офисе президента не смотрели речь главы Кремля Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова "Суспільному".

"Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил "Суспільному", что в настоящее время в ОП продолжается заседание СНБО, а реакция президента Владимира Зеленского будет опубликована в видео-обращении", - пишет "Суспільне".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в ходе заседания будут приняты фундаментальные решения для Украины.

Между тем, после своего выступления диктатор Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины.

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