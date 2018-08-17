Прокуратура открыла дело о препятствовании в суде адвокату Януковича

В производстве пока нет конкретных фамилий

Киевская прокуратура зарегистрировала уголовное производство о препятствовании государственному адвокату в суде во время заседания по делу екс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, производство открыто "по факту совершения группой лиц препятствий к осуществлению правомерной деятельности государственного защитника по оказанию правовой помощи обвиняемому Виктору Януковичу".

Отметим, вчера, 16 августа 2018 года, в Оболонском суде Киева, где слушалось дело о госизмене экс-президента, произошла потасовка. Ряд СМИ написали, что дело возбуждено именно против адвокатов. Однако Максимец отметила, что производство открыто именно по факту воспрепятствования группой лиц работе государственного защитника.

"В производстве пока нет конкретных фамилий", - добавила представитель прокуратуры.

Уточнила, что сведения по указанному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 397 УК Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица). Досудебное расследование будет проводить Оболонское управление полиции Киева.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева 16 августа 2018 года, во время рассмотрения дела Януковича, произошло столкновение. В частности, в зал судебных заседаний прибыла полиция по вызову адвоката экс-президента Виталия Сердюка. Сотрудники полиции пытались ввести адвоката Сердюка в зал заседаний.

Впоследствии адвокаты Януковича начали препятствовать государственному защитнику попасть в зал Оболонского районного суда города Киева. Таким образом, фактически частные адвокаты блокировали слушание дела.

Добавим, что сторона обвинения по делу просит суд признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.