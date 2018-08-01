Справа Януковича: безоплатний адвокат втретє втік із суду

Прокурор по справі держзради назвав поведінку захисту Януковича неприпустимою

У справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича безоплатний адвокат втретє втік із суду. Наразі це вшосте зірвані дебати по справі, передає кореспондент РБК-Україна.

Прокурор у справі держзради Руслан Кравченко назвав поведінку захисту Януковича неприпустимою.

"Така поведінка є неприпустимою. Прошу подати заяви у всі можливі інстанції у зв'язку з цим інцидентом. Прошу звернутись до центру безоплатної правової допомоги", - заявив Кравченко.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня.

Адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. У зв'язку з цим Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву до 17:00.