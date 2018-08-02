Суд викликав Януковича на дебати у справі державної зради

Засідання відбудеться 16 та 17 серпня

Оболонський райсуд Києва викликав екс-президента Віктора Януковича на засідання 16 і 17 серпня для участі в судових дебатах у справі за обвинуваченням його у держзраді. Про це повідомляється у повістці, оприлюдненій на сайті суду.

"Оболонський районний суд Києва викликає вас як обвинуваченого на 10:00 16 серпня і 10:00 17 серпня", - йдеться в повістці.

Повістка

Зазначається, що повістка надсилається на адресу Януковича в Ростові-на-Дону (РФ) і підписана головуючим суддею Владиславом Дев’ятком.

Нагадаємо, що раніше Верховний суд (ВС) України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях.

Також у справах розстрілу активістів на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Фактично по усіх посадовцях часів президентства Януковича здобуто дозволи судів на проведення розслідування.