Суд викликав Януковича на дебати у справі державної зради

Новини Суспільство 02.08.2018 - 20:10
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Засідання відбудеться 16 та 17 серпня

Оболонський райсуд Києва викликав екс-президента Віктора Януковича на засідання 16 і 17 серпня для участі в судових дебатах у справі за обвинуваченням його у держзраді. Про це повідомляється у повістці, оприлюдненій на сайті суду.

"Оболонський районний суд Києва викликає вас як обвинуваченого на 10:00 16 серпня і 10:00 17 серпня", - йдеться в повістці.

Суд викликав Януковича на дебати у справі державної зради

Повістка

Зазначається, що повістка надсилається на адресу Януковича в Ростові-на-Дону (РФ) і підписана головуючим суддею Владиславом Дев’ятком.

Нагадаємо, що раніше Верховний суд (ВС) України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях. 

Також у справах розстрілу активістів на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Фактично по усіх посадовцях часів президентства Януковича здобуто дозволи судів на проведення розслідування.

 

Суд у справі Януковича продовжиться 16 серпня Справа Януковича: безоплатний адвокат втретє втік із суду
Теги:  держзрада,  дебаты,  Янукович,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС