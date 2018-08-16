Справа Януковича: у суді сталась сутичка між адвокатом та поліцією

В суді по справі Януковича його адвокат Віталій Сердюк відмовився заходити до зали засідань

В Оболонському районному суді Києва, де сьогодні, 16 серпня 2018 року, розглядають справу щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича, відбулась сутичка. Про це із зали суду передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, до зали судових засідань прибула поліція за викликом адвоката екс-президента Віталя Сердюка. Працівники поліції намагалися ввести адвоката Сердюка у залу суду.

В свою чергу, Сердюк почав пручатися та заявив про напад на його особу. Другий адвокат Януковича - Богдан Біленко - заявив відвід складу суду.

"Я заявляю відвід складу суду", - сказав Біленко.

Після того прокурор у справі держзради екс-президента Януковича Руслан Кравченко намагався зачитати промову дебатів, проте адвокат Сердюк почав його перекрикувати, звинувачуючи у порушенні прав.

В цей час четверо адвокатів перед засіданням суду принесли у приміщення суду великі звукові колонки. У цей час головуючий суддя Владислав Дев'ятко розпорядився вилучити апаратуру. Також він не дозволив Януковичу відмовитись від безоплатного державного адвоката.

"Суд відмовляє у заяві Януковича про відмову від безоплатного адвоката Юрія Рябовола", - сказав Дев'ятко.

Тим часом, вирішується питання заяви адвоката до поліції. Про відвід суду наразі не питання не розглядається. У суді оголошено технічну перерву.

Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва викликав екс-президента Віктора Януковича на засідання 16 і 17 серпня для участі в судових дебатах у справі за обвинуваченням його у держзраді.