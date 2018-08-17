Прокуратура відкрила справу про перешкоджання у суді адвокату Януковича

У провадженні поки немає конкретних прізвищ

Київська прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про перешкоджання державному адвокату у суді під час засідання по справі екс-президента України Віктора Януковича. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, провадження відкрито "за фактом вчинення групою осіб перешкод до здійснення правомірної діяльності державного захисника по наданню правової допомоги обвинуваченому Віктору Януковичу".

Зазначимо, вчора, 16 серпня 2018 року, в Оболонському суді Києва, де слухалася справа щодо держзради екс-президента, сталася штовханина. Низка ЗМІ написали, що справу порушено саме проти адвокатів. Однак Максимець зазначила, що провадження відкрито саме по факту перешкоджання групою осіб роботі державного захисника.

"У провадженні поки немає конкретних прізвищ", - додала речник прокуратури.

Уточнила, що відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 397 КК України (втручання в діяльність захисника чи представника особи). Досудове розслідування проводитиме Оболонське управління поліції Києва.

Нагадаємо, в Оболонському районному суді Києва 16 серпня 2018 року, під час розгляду справи Януковича, відбулась сутичка. Зокрема, до зали судових засідань прибула поліція за викликом адвоката екс-президента Віталя Сердюка. Працівники поліції намагалися ввести адвоката Сердюка у залу суду.

Згодом адвокати Януковича почали перешкоджати державному захиснику потрапити в зал Оболонського районного суду міста Києва. Таким чином, фактично приватні адвокати блокували слухання справи.

Додамо, що сторона обвинувачення по справі просить суд визнати екс-президента винним і засудити його до 15 років позбавлення волі.