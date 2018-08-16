Адвокати Януковича перешкоджають держзахиснику потрапити до зали суду

Адвокати Януковича ігнорують початок засідання

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича перешкоджають державному захиснику потрапити в зал Оболонського районного суду міста Києва. Адвокати Януковича фактично блокують слухання справи, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, платні адвокати Януковича стоять в коридорі перед залом суду і ігнорують початок засідання. Суддя Владислав Дев'ятко в черговий раз оголосив технічну перерву.

"Захисники перешкоджають безоплатному адвокату Рябоволу потрапити в зал суду. Оголошується перерва на 15 хвилин, щоб поліція допомогла адвокату потрапити в зал", - сказав суддя.

Нагадаємо, в Оболонському районному суді Києва, де розглядають справу про держзраду Януковича, відбулася сутичка. Зокрема, в зал судових засідань прибула поліція за викликом адвоката екс-президента Віталія Сердюка. Співробітники поліції намагалися ввести адвоката Сердюка в зал суду. У свою чергу, Сердюк почав чинити опір і заявив про напад на його особистість. Другий адвокат Януковича - Богдан Біленко - заявив відвід суду.