Как проходит день тишины перед выборами в Раду: главное

За сутки до выборов прекращается любая агитация
В ночь на субботу 20 июля в Украине начался день тишины перед выборами в Раду 2019, когда запрещены все агитационные мероприятия. Как проходит день до голосования, какие нарушения избирательного процесса фиксируются в регионах - в материале РБК-Украина.
День тишины 20 июля: агитация запрещена
Любая политическая реклама и агитация накануне парламентских выборов является незаконной. День тишины объявляется с 00:00 часов последней субботы перед выборами.
В полночь 20 июля 2019 начинают действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, публичные встречи с избирателями, дебаты, круглые столы, пресс-конференции, политическая реклама на ТВ и в сети, распространение печатных материалов, установка носителей внешней рекламы с призывом голосования и агитационных палаток в общественных местах.
Незаконными также являются развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования при поддержке кандидатов.
Помимо этого, в день тишины запрещается обнародование результатов предвыборных рейтингов и социологических исследований электоральных симпатий избирателей.
За нарушение дня тишины законодательством Украины предусматривается административная ответственность.
Кандидаты на парламентских выборах 2019
Выборы в Верховную раду Украины проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половина состава парламента избирается по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе. Вторую половину народных депутатов избирают в одномандатных округах.
Для участия на выборах в Раду 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 22 политические партии, по спискам которых баллотируются 2747 кандидатов:
В одномандатных избирательных округах примут участие в выборах 3083 кандидата. 1405 из них баллотируются от политических партий, а 1678 человек идут на выборы как самовыдвиженцы.