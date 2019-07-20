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Как проходит день тишины перед выборами в Раду: главное


За сутки до выборов прекращается любая агитация

В ночь на субботу 20 июля в Украине начался день тишины перед выборами в Раду 2019, когда запрещены все агитационные мероприятия. Как проходит день до голосования,  какие нарушения избирательного процесса фиксируются в регионах - в материале РБК-Украина.

День тишины 20 июля: агитация запрещена

Любая политическая реклама и агитация накануне парламентских выборов является незаконной. День тишины объявляется с 00:00 часов последней субботы перед выборами.

В полночь 20 июля 2019 начинают действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, публичные встречи с избирателями, дебаты, круглые столы, пресс-конференции, политическая реклама на ТВ и в сети, распространение печатных материалов, установка носителей внешней рекламы с призывом голосования и агитационных палаток в общественных местах.

Незаконными также являются развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования при поддержке кандидатов.

Помимо этого, в день тишины запрещается обнародование результатов предвыборных рейтингов и социологических исследований электоральных симпатий избирателей.

За нарушение дня тишины законодательством Украины предусматривается административная ответственность.

Кандидаты на парламентских выборах 2019

Выборы в Верховную раду Украины проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половина состава парламента избирается по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе. Вторую половину народных депутатов избирают в одномандатных округах.

Для участия на выборах в Раду 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 22 политические партии, по спискам которых баллотируются 2747 кандидатов:

  • "Оппозиционный блок".
  • "Сила и честь".
  • Всеукраинское объединение "Батькивщина".
  • "Патриот".
  • "Сила людей".
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь".
  • "Партия зеленых Украины".
  • "Всеукраинское объединение "Факел".
  • Объединение "Самопомич".
  • "Европейская солидарность".
  • "Украинская стратегия Гройсмана".
  • "Громадянська позиция".
  • "Социальная справедливость".
  • "Слуга народа".
  • "Сила права".
  • "Радикальная партия Ляшка".
  • "Партия Шария".
  • "Голос".
  • Политическая партия "Незалежнисть".
  • "Аграрная партия Украины".
  • Всеукраинское объединение "Свобода".
  • "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

В одномандатных избирательных округах примут участие в выборах 3083 кандидата. 1405 из них баллотируются от политических партий, а 1678 человек идут на выборы как самовыдвиженцы.

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