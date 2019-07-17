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Полиция открыла 250 дел за нарушения перед выборами

Новости » Выборы 2019    17.07.2019 - 15:14
Полиция открыла 250 дел за нарушения перед выборами
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Правоохранители уже зарегистрировали почти 5 тыс. нарушений

По состоянию на 17 июля полиция открыла 250 уголовных производств по факту нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным МВД, правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампании и составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.

"Мы изучаем все сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Я еще раз подчеркиваю, что МВД и Национальная полиция находятся вне поддержки всех, кто участвует в парламентских выборах, независимо от провластности или оппозиционности", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, полиция сотрудничает с администрациями социальных сетей для выявления использования рекламы, которая не была оплачена из избирательного фонда, а также для противодействия антирекламе.

"Мы имеем сотрудничество с Facebook, Twitter и Google и будем обнародовать факты, когда у нас есть непроплаченная из избирательного фонда реклама, в том числе, и контрреклама. Это запрещено законом. Мы рассмотрим и посмотрим, кто это, чтобы не быть голословными", - добавил Аваков.

 

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители вызвали на допрос около 100 человек, которых подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права перед внеочередными парламентскими выборами. Следственные подразделения полиции начали 217 уголовных производств.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваковнарушения на выборахвыборы в Раду
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