Полиция открыла 250 дел за нарушения перед выборами

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Правоохранители уже зарегистрировали почти 5 тыс. нарушений

По состоянию на 17 июля полиция открыла 250 уголовных производств по факту нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным МВД, правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампании и составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.

"Мы изучаем все сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Я еще раз подчеркиваю, что МВД и Национальная полиция находятся вне поддержки всех, кто участвует в парламентских выборах, независимо от провластности или оппозиционности", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, полиция сотрудничает с администрациями социальных сетей для выявления использования рекламы, которая не была оплачена из избирательного фонда, а также для противодействия антирекламе.

"Мы имеем сотрудничество с Facebook, Twitter и Google и будем обнародовать факты, когда у нас есть непроплаченная из избирательного фонда реклама, в том числе, и контрреклама. Это запрещено законом. Мы рассмотрим и посмотрим, кто это, чтобы не быть голословными", - добавил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители вызвали на допрос около 100 человек, которых подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права перед внеочередными парламентскими выборами. Следственные подразделения полиции начали 217 уголовных производств.