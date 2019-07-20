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Як проходить день тиші перед виборами в Раду: головне


За добу до виборів припиняється будь-яка агітація

У ніч на суботу 20 липня в Україні почався день тиші перед виборами в Раду 2019, коли заборонені всі агітаційні заходи. Як проходить день до голосування, які порушення виборчого процесу фіксуються в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

День тиші 20 липня: агітація заборонена

Будь-яка політична реклама і агітація напередодні парламентських виборів є незаконною. День тиші оголошується з 00:00 години останньої суботи перед виборами.

Опівночі 20 липня 2019 починають діяти обмеження на проведення передвиборної агітації кандидатів. Заборонені мітинги, публічні зустрічі з виборцями, дебати, круглі столи, прес-конференції, політична реклама на ТБ і в мережі, поширення друкованих матеріалів, встановлення носіїв зовнішньої реклами з закликом голосування і агітаційних наметів в громадських місцях.

Незаконними також є розважальні заходи, концерти, спортивні змагання за підтримки кандидатів.

Крім цього, в день тиші забороняється оприлюднення результатів передвиборчих рейтингів і соціологічних досліджень електоральних симпатій виборців.

За порушення дня тиші законодавством України передбачається адміністративна відповідальність.

Кандидати на парламентських виборах 2019

Вибори до Верховної ради України проходять за пропорційно-мажоритарною системою. Половина складу парламенту обирається за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі. Другу половину народних депутатів обирають в одномандатних округах.

Для участі на виборах в Раду 2019 Центральна виборча комісія зареєструвала 22 політичні партії, за списками яких балотуються 2747 кандидатів:

  • "Опозиційний блок ".
  • "Сила і Честь".
  • Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
  • "Патріот".
  • "Сила людей".
  • "Опозиційна платформа - За життя".
  • "Партія зелених України".
  • "Всеукраїнське об'єднання" Факел ".
  • Об'єднання "Самопоміч".
  • "Європейська солідарність".
  • "Українська стратегія Гройсмана".
  • "Громадянська позиція".
  • "Соціальна справедливість".
  • "Слуга народу".
  • "Сила права".
  • "Радикальна партія Ляшка".
  • "Партія Шарія".
  • "Голос".
  • Політична партія "Незалежність".
  • "Аграрна партія України".
  • Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
  • "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

В одномандатних виборчих округах візьмуть участь у виборах 3083 кандидати. 1405 з них балотуються від політичних партій, а 1678 осіб йдуть на вибори як самовисуванці.

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