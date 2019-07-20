Як проходить день тиші перед виборами в Раду: головне

За добу до виборів припиняється будь-яка агітація
У ніч на суботу 20 липня в Україні почався день тиші перед виборами в Раду 2019, коли заборонені всі агітаційні заходи. Як проходить день до голосування, які порушення виборчого процесу фіксуються в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.
День тиші 20 липня: агітація заборонена
Будь-яка політична реклама і агітація напередодні парламентських виборів є незаконною. День тиші оголошується з 00:00 години останньої суботи перед виборами.
Опівночі 20 липня 2019 починають діяти обмеження на проведення передвиборної агітації кандидатів. Заборонені мітинги, публічні зустрічі з виборцями, дебати, круглі столи, прес-конференції, політична реклама на ТБ і в мережі, поширення друкованих матеріалів, встановлення носіїв зовнішньої реклами з закликом голосування і агітаційних наметів в громадських місцях.
Незаконними також є розважальні заходи, концерти, спортивні змагання за підтримки кандидатів.
Крім цього, в день тиші забороняється оприлюднення результатів передвиборчих рейтингів і соціологічних досліджень електоральних симпатій виборців.
За порушення дня тиші законодавством України передбачається адміністративна відповідальність.
Кандидати на парламентських виборах 2019
Вибори до Верховної ради України проходять за пропорційно-мажоритарною системою. Половина складу парламенту обирається за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі. Другу половину народних депутатів обирають в одномандатних округах.
Для участі на виборах в Раду 2019 Центральна виборча комісія зареєструвала 22 політичні партії, за списками яких балотуються 2747 кандидатів:
В одномандатних виборчих округах візьмуть участь у виборах 3083 кандидати. 1405 з них балотуються від політичних партій, а 1678 осіб йдуть на вибори як самовисуванці.