Як проходить день тиші перед виборами в Раду: головне

У ніч на суботу 20 липня в Україні почався день тиші перед виборами в Раду 2019, коли заборонені всі агітаційні заходи. Як проходить день до голосування, які порушення виборчого процесу фіксуються в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

День тиші 20 липня: агітація заборонена

Будь-яка політична реклама і агітація напередодні парламентських виборів є незаконною. День тиші оголошується з 00:00 години останньої суботи перед виборами.

Опівночі 20 липня 2019 починають діяти обмеження на проведення передвиборної агітації кандидатів. Заборонені мітинги, публічні зустрічі з виборцями, дебати, круглі столи, прес-конференції, політична реклама на ТБ і в мережі, поширення друкованих матеріалів, встановлення носіїв зовнішньої реклами з закликом голосування і агітаційних наметів в громадських місцях.

Незаконними також є розважальні заходи, концерти, спортивні змагання за підтримки кандидатів.

Крім цього, в день тиші забороняється оприлюднення результатів передвиборчих рейтингів і соціологічних досліджень електоральних симпатій виборців.

За порушення дня тиші законодавством України передбачається адміністративна відповідальність.

Кандидати на парламентських виборах 2019

Вибори до Верховної ради України проходять за пропорційно-мажоритарною системою. Половина складу парламенту обирається за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі. Другу половину народних депутатів обирають в одномандатних округах.

Для участі на виборах в Раду 2019 Центральна виборча комісія зареєструвала 22 політичні партії, за списками яких балотуються 2747 кандидатів:

"Опозиційний блок ".

"Сила і Честь".

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

"Патріот".

"Сила людей".

"Опозиційна платформа - За життя".

"Партія зелених України".

"Всеукраїнське об'єднання" Факел ".

Об'єднання "Самопоміч".

"Європейська солідарність".

"Українська стратегія Гройсмана".

"Громадянська позиція".

"Соціальна справедливість".

"Слуга народу".

"Сила права".

"Радикальна партія Ляшка".

"Партія Шарія".

"Голос".

Політична партія "Незалежність".

"Аграрна партія України".

Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

В одномандатних виборчих округах візьмуть участь у виборах 3083 кандидати. 1405 з них балотуються від політичних партій, а 1678 осіб йдуть на вибори як самовисуванці.