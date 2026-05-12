Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"
Вночі 12 травня, щойно минули три дні оголошеного хазяїном Кремля Володимиром Путіним "перемир'я", Росія атакувала дронами кілька областей України.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про нічну атаку РФ.
Головне:
- Удар відразу після "перемир'я": Вночі 12 травня, щойно завершилося триденне "перемир'я", Росія атакувала дронами кілька областей України.
- Дитсадок і житлові будинки під ударом: На Київщині безпілотник влучив у дитячий садок, у столиці уламки впали на 16-поверхівку і виникла пожежа. Є поранені:
- Наслідки на Дніпропетровщині: У Павлограді травмовано двох чоловіків, у Харкові та Херсоні - по одному постраждалому.
- Атака триває: Повітряні Сили фіксують нові групи дронів у напрямку Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Дніпра та інших регіонів. У Запоріжжі та Вінниці вранці чули вибухи.
Київ та Київщина
Фото: який вигляд має дитячий садок після атаки (t.me/dsns_kyiv_region)
Вночі РФ атакувала Київ та Київську область дронами. Повітряну тривогу в столиці оголосили о 03:36.
Як повідомляли в КМВА, уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у столиці - виникла пожежа. На Київщині дрон влучив у дитячий садок.
Житомирська область
На Житомирщині внаслідок атаки пошкоджені автівки, житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомили в обласній адміністрації.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
Чернігівська область
Уночі ворог атакував Чернігівщину безпілотниками. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
З наслідків:
- У Семенівці на Новгород-Сіверщині через влучання БПЛа загорівся будинок.
- У Менській громаді Корюківського району через удари дронів пошкоджений і господарська будівля.
Харківська область
Фото: наслідки атаки РФ (t.me/DSNS_Kharkiv)
На Харківщині атаки зафіксовано у двох населених пунктах.
Як повідомили у ДСНС Харківщини, у селищі Великий Бурлук Куп'янського району ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території підприємства. Там спалахнули автобус та вантажний автомобіль. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає.
В селі Безруки Дергачівської громади Харківського району безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Загорілася господарча споруда, пошкоджено житловий будинок. Пожежу загасили, жертв немає.
Окрім цього, у Харкові дрон влучив у дах будинку - один мешканець постраждав.
Дніпропетровська область
У Павлограді ворог атакував житловий квартал. Пошкоджено дев'ятиповерхівку та кілька автомобілів.
Двоє чоловіків отримали поранення:
- 36-річний госпіталізований із травмами середньої тяжкості;
- 44-річний проходить амбулаторне лікування.
Також повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури. Вранці росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, повідомляє голова ДОР Микола Лукашук. Поранено машиніста.
Фото: наслідки атаки по залізниці (t.me/mykola_lukashuk)
Херсонська область
У Херсоні постраждала 68-річна жінка - деталі щодо характеру поранень та обставин удару уточнюються.
У зв'язку з безпековими зупинками "Укрзалізниця" попереджала про затримки поїздів через безпекові зупинки у деяких регіонах.
Запорізька область
Вранці 12 травня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про загрози для регіону.
Спочатку - попередження про ударні безпілотники, потім - про активність ворожої тактичної авіації, після - про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області та місту Запоріжжя.
О 8:24 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області та закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.
Вінницька область
Вранці повітряну тривогу оголосили також у Вінницькій області. Там попереджали про загрозу атаки безпілотників.
Згодом в ОВА повідомили про те, що Вінниччина перебуває під атакою ворога. В області чули вибхи.
Атака триває
На момент публікації повітряна тривога оголошена в більшості областей України. Повітряні Сили фіксують нові хвилі ударних безпілотників одразу з кількох напрямків:
- з Курської області рф - на Сумщину;
- на Чернігівщині - курсом на Мену та Ніжин;
- у Київській області - на Переяслав та Вінниччину;
- на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро та Кременчук;
- на Запорізькій, Миколаївській і Херсонській - на північ та Запоріжжя;
- у Кіровоградській - курсом на Кропивницький.
Крім того, Повітряні Сили повідомляють про застосування КАБів по Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Раніше РБК-Україна повідомляло також про атаку дронів на столицю вночі 12 травня. На столицю рухалась велика кількість безпілотників з північного напрямку.
Нагадаємо, напередодні Україна запропонувала ЄС допомогти домовитися про так зване "аеропортне перемир'я" - взаємну відмову від ударів по цивільній авіаційній інфраструктурі обох країн. Відповідну ініціативу висунув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.