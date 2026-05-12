ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"

09:05 12.05.2026 Вт
4 хв
Що відомо про масовану атаку РФ цієї ночі?
aimg Олена Чупровська
Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я" Фото: Горять будинки і дитсадок: як Росія "завершила" своє "перемир'я" з Україною (t.me/dsns)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Вночі 12 травня, щойно минули три дні оголошеного хазяїном Кремля Володимиром Путіним "перемир'я", Росія атакувала дронами кілька областей України.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про нічну атаку РФ.

Читайте також: Україна готується до нових атак, РФ не хоче завершувати війну, - Зеленський

Головне:

  • Удар відразу після "перемир'я": Вночі 12 травня, щойно завершилося триденне "перемир'я", Росія атакувала дронами кілька областей України.
  • Дитсадок і житлові будинки під ударом: На Київщині безпілотник влучив у дитячий садок, у столиці уламки впали на 16-поверхівку і виникла пожежа. Є поранені:
  • Наслідки на Дніпропетровщині: У Павлограді травмовано двох чоловіків, у Харкові та Херсоні - по одному постраждалому.
  • Атака триває: Повітряні Сили фіксують нові групи дронів у напрямку Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Дніпра та інших регіонів. У Запоріжжі та Вінниці вранці чули вибухи.

Київ та Київщина

Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після &quot;перемир'я&quot;Фото: який вигляд має дитячий садок після атаки (t.me/dsns_kyiv_region)

Вночі РФ атакувала Київ та Київську область дронами. Повітряну тривогу в столиці оголосили о 03:36.

Як повідомляли в КМВА, уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у столиці - виникла пожежа. На Київщині дрон влучив у дитячий садок.

Житомирська область

На Житомирщині внаслідок атаки пошкоджені автівки, житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомили в обласній адміністрації.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Чернігівська область

Уночі ворог атакував Чернігівщину безпілотниками. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

З наслідків:

  • У Семенівці на Новгород-Сіверщині через влучання БПЛа загорівся будинок.
  • У Менській громаді Корюківського району через удари дронів пошкоджений і господарська будівля.

Харківська область

Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після &quot;перемир'я&quot;Фото: наслідки атаки РФ (t.me/DSNS_Kharkiv)

На Харківщині атаки зафіксовано у двох населених пунктах.

Як повідомили у ДСНС Харківщини, у селищі Великий Бурлук Куп'янського району ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території підприємства. Там спалахнули автобус та вантажний автомобіль. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає.

В селі Безруки Дергачівської громади Харківського району безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Загорілася господарча споруда, пошкоджено житловий будинок. Пожежу загасили, жертв немає.

Окрім цього, у Харкові дрон влучив у дах будинку - один мешканець постраждав.

Дніпропетровська область

У Павлограді ворог атакував житловий квартал. Пошкоджено дев'ятиповерхівку та кілька автомобілів.

Двоє чоловіків отримали поранення:

  • 36-річний госпіталізований із травмами середньої тяжкості;
  • 44-річний проходить амбулаторне лікування.

Також повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури. Вранці росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, повідомляє голова ДОР Микола Лукашук. Поранено машиніста.

Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після &quot;перемир'я&quot;

Фото: наслідки атаки по залізниці (t.me/mykola_lukashuk)

Херсонська область

У Херсоні постраждала 68-річна жінка - деталі щодо характеру поранень та обставин удару уточнюються.

У зв'язку з безпековими зупинками "Укрзалізниця" попереджала про затримки поїздів через безпекові зупинки у деяких регіонах.

Запорізька область

Вранці 12 травня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про загрози для регіону.

Спочатку - попередження про ударні безпілотники, потім - про активність ворожої тактичної авіації, після - про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області та місту Запоріжжя.

О 8:24 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області та закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.

Вінницька область

Вранці повітряну тривогу оголосили також у Вінницькій області. Там попереджали про загрозу атаки безпілотників.

Згодом в ОВА повідомили про те, що Вінниччина перебуває під атакою ворога. В області чули вибхи.

Атака триває

На момент публікації повітряна тривога оголошена в більшості областей України. Повітряні Сили фіксують нові хвилі ударних безпілотників одразу з кількох напрямків:

  • з Курської області рф - на Сумщину;
  • на Чернігівщині - курсом на Мену та Ніжин;
  • у Київській області - на Переяслав та Вінниччину;
  • на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро та Кременчук;
  • на Запорізькій, Миколаївській і Херсонській - на північ та Запоріжжя;
  • у Кіровоградській - курсом на Кропивницький.

Крім того, Повітряні Сили повідомляють про застосування КАБів по Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Раніше РБК-Україна повідомляло також про атаку дронів на столицю вночі 12 травня. На столицю рухалась велика кількість безпілотників з північного напрямку.

Нагадаємо, напередодні Україна запропонувала ЄС допомогти домовитися про так зване "аеропортне перемир'я" - взаємну відмову від ударів по цивільній авіаційній інфраструктурі обох країн. Відповідну ініціативу висунув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Вибухи Атака дронів
Новини
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
Аналітика
На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну