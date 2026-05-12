Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"

Вночі 12 травня, щойно минули три дні оголошеного хазяїном Кремля Володимиром Путіним "перемир'я", Росія атакувала дронами кілька областей України.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про нічну атаку РФ.

Дитсадок і житлові будинки під ударом : На Київщині безпілотник влучив у дитячий садок, у столиці уламки впали на 16-поверхівку і виникла пожежа. Є поранені:

Наслідки на Дніпропетровщині: У Павлограді травмовано двох чоловіків, у Харкові та Херсоні - по одному постраждалому.

У Павлограді травмовано двох чоловіків, у Харкові та Херсоні - по одному постраждалому. Атака триває: Повітряні Сили фіксують нові групи дронів у напрямку Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Дніпра та інших регіонів. У Запоріжжі та Вінниці вранці чули вибухи.

Київ та Київщина

Вночі РФ атакувала Київ та Київську область дронами. Повітряну тривогу в столиці оголосили о 03:36.

Як повідомляли в КМВА, уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у столиці - виникла пожежа. На Київщині дрон влучив у дитячий садок.

Житомирська область

На Житомирщині внаслідок атаки пошкоджені автівки, житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомили в обласній адміністрації.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Чернігівська область

Уночі ворог атакував Чернігівщину безпілотниками. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

З наслідків:

У Семенівці на Новгород-Сіверщині через влучання БПЛа загорівся будинок.

через влучання БПЛа загорівся будинок. У Менській громаді Корюківського району через удари дронів пошкоджений і господарська будівля.

Харківська область

На Харківщині атаки зафіксовано у двох населених пунктах.

Як повідомили у ДСНС Харківщини, у селищі Великий Бурлук Куп'янського району ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території підприємства. Там спалахнули автобус та вантажний автомобіль. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає.

В селі Безруки Дергачівської громади Харківського району безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Загорілася господарча споруда, пошкоджено житловий будинок. Пожежу загасили, жертв немає.

Окрім цього, у Харкові дрон влучив у дах будинку - один мешканець постраждав.

Дніпропетровська область

У Павлограді ворог атакував житловий квартал. Пошкоджено дев'ятиповерхівку та кілька автомобілів.

Двоє чоловіків отримали поранення:

36-річний госпіталізований із травмами середньої тяжкості;

44-річний проходить амбулаторне лікування.

Також повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури. Вранці росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, повідомляє голова ДОР Микола Лукашук. Поранено машиніста.

Херсонська область

У Херсоні постраждала 68-річна жінка - деталі щодо характеру поранень та обставин удару уточнюються.

У зв'язку з безпековими зупинками "Укрзалізниця" попереджала про затримки поїздів через безпекові зупинки у деяких регіонах.

Запорізька область

Вранці 12 травня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про загрози для регіону.

Спочатку - попередження про ударні безпілотники, потім - про активність ворожої тактичної авіації, після - про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області та місту Запоріжжя.

О 8:24 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області та закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.

Вінницька область

Вранці повітряну тривогу оголосили також у Вінницькій області. Там попереджали про загрозу атаки безпілотників.

Згодом в ОВА повідомили про те, що Вінниччина перебуває під атакою ворога. В області чули вибхи.

Атака триває

На момент публікації повітряна тривога оголошена в більшості областей України. Повітряні Сили фіксують нові хвилі ударних безпілотників одразу з кількох напрямків:

з Курської області рф - на Сумщину;

на Чернігівщині - курсом на Мену та Ніжин;

у Київській області - на Переяслав та Вінниччину;

на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро та Кременчук;

на Запорізькій, Миколаївській і Херсонській - на північ та Запоріжжя;

у Кіровоградській - курсом на Кропивницький.

Крім того, Повітряні Сили повідомляють про застосування КАБів по Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.