Білий дім заперечив відмову Ірану від 15-пунктного мирного плану Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення про відмову Ірану від 15-пунктного мирного плану США не відповідають дійсності, а переговори між сторонами тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Коментуючи заяви про нібито відхилення Тегераном американської пропозиції щодо припинення війни, вона сказала: "Це неправда".

"Однак я бачила 15-пунктний план, який з’явився у ЗМІ. Я б застерегла журналістів у цій залі від висвітлення спекулятивних моментів та планів, що походять від анонімних джерел", - додала Левітт.

Водночас, за її словами, Білий дім ніколи не підтверджував цей план.

"У ньому є елементи правди, але деякі з історій, які я читала, не були цілком фактичними", - зазначила вона.

Натомість речниця Білого дому запевнила, що президент США Дональд Трамп віддає перевагу мирному врегулюванню, хоча й зберігає жорстку позицію щодо Ірану.

Вона підкреслила, що після "потужної погрози" Трампа у вихідні у Вашингтоні побачили сигнали того, що Іран готовий до переговорів. Саме це, як стверджує Левітт, призвело до продовження конструктивних дискусій і відтермінування запланованих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

"Президент завжди віддає перевагу миру. Немає потреби в нових смертях і руйнуваннях. Але якщо Іран не сприйме реалії сьогодення, якщо він не зрозуміє, що зазнав військової поразки і продовжуватиме її зазнавати, президент Трамп забезпечить, щоб він отримав удар сильніший, ніж будь-коли раніше", - наголосила Левітт.

За її словами, президент США "не з тих, хто блефує", і готовий "розв’язати пекло", якщо Тегеран не піде на домовленості.

Що відомо про 15-пунктний план Трампа

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який має на меті припинення бойових дій на Близькому Сході.

Серед ключових пропозицій - передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається на території Ірану. Окрему увагу в документі приділили ситуації навколо Ормузької протоки, яка фактично опинилася заблокованою після початку військової операції США та Ізраїлю.