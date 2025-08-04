Прогріє до +34: синоптик попередила, де завтра буде спека й куди прийдуть дощі

Завтра - у вівторок, 5 серпня - погода в Україні може бути дещо "контрастною", хоча переважатиме суха повітряна маса.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, в цілому впродовж завтрашнього дня температура повітря в Україні становитиме близько 24-29 градусів за Цельсієм.
Тим часом у південній частині країни прогнозують спеку - 30-34°C.
Діденко зауважила, що виходячи з прогностичної карти "окремі зальотні спекотні +30 дістануться":
Очікується, що дощі вже найближчої ночі пройдуть у західних областях України. Подекуди - з грозами.
Вдень, за словами синоптика, локальні опади ймовірні:
"Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса", - наголосила експерт.
Вона зауважила також, що у Києві впродовж вівторка буде сухо, сонячно та до +29°C.
У середу, 6 серпня, дощів може стати більше:
При цьому південь і схід, згідно з інформацією Діденко, "належатимуть сухій погоді".
"Ночі вже відчуваються, як серпневі, повітря свіжішає", - підсумувала фахівець.
Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.
З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
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