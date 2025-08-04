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Прогріє до +34: синоптик попередила, де завтра буде спека й куди прийдуть дощі

Завтра в Україні переважатиме суха повітряна маса (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Завтра - у вівторок, 5 серпня - погода в Україні може бути дещо "контрастною", хоча переважатиме суха повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де завтра чекати найбільшої спеки

Згідно з інформацією експерта, в цілому впродовж завтрашнього дня температура повітря в Україні становитиме близько 24-29 градусів за Цельсієм.

Тим часом у південній частині країни прогнозують спеку - 30-34°C.

Діденко зауважила, що виходячи з прогностичної карти "окремі зальотні спекотні +30 дістануться":

  • Дніпропетровській області;
  • Кропивницькому "з районами";
  • частково - Полтавській області.

Градація температурних значень в Україні 5 серпня (карта: facebook.com/tala.didenko)

В які області й коли саме прийдуть дощі

Очікується, що дощі вже найближчої ночі пройдуть у західних областях України. Подекуди - з грозами.

Вдень, за словами синоптика, локальні опади ймовірні:

  • у Карпатах;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

"Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса", - наголосила експерт.

Вона зауважила також, що у Києві впродовж вівторка буде сухо, сонячно та до +29°C.

У середу, 6 серпня, дощів може стати більше:

  • на заході України;
  • на півночі України;
  • у центрі України.

При цьому південь і схід, згідно з інформацією Діденко, "належатимуть сухій погоді".

"Ночі вже відчуваються, як серпневі, повітря свіжішає", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

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