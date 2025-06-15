Літо в Україні знову буде пекельним? Що кажуть прогнози експертів

Минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. Тепер багатьох українців цікавить, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Докладніше про те, чи можливо дати точний прогноз погоди на цілий сезон, а також яким може бути цьогорічне літо, - розповіла в інтерв'ю РБК-Україна кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух .

Чи можна дати точний прогноз на сезон

За словами експерта, при прогнозах на сезон можна говорити "лише про відхилення від норми - середніх багаторічних значень".

"Тобто зазначити тенденцію - чи буде сезон тепліший або прохолодніший, більш вологий чи переважатиме посуха", - пояснила кандидат наук.

Балабух додала, що дати прогноз температури на сезон деталізовано - тобто вказати, яких саме значень вона може сягати - неможливо.

"Бо вони пов'язані із дуже масштабними процесами, які відбуваються на всій планеті (зокрема в океанах) і можуть тривати декілька місяців поспіль", - зауважила кліматолог.

Вона розповіла, що такі розрахунки потребують багато ресурсів, адже потрібно мати інформацію:

про стан Світового океану;

про стан атмосфери у всій товщині;

як вони змінюватимуться;

які процеси переважатимуть.

"Для цього потрібно також мати потужні обчислювальні ресурси, які можуть цю інформацію швидко опрацювати. Такі можливості мають тільки світові прогностичні центри", - визнала експерт.

Якою може бути погода влітку 2025 року

Балабух повідомила, що в Україні користуються даними таких світових прогностичних центрів.

Згідно з останніми розрахунками, за її словами, літо в Україні буде теплим.

При цьому середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму.

"Сезон буде більш посушливим. Особливо серпень і липень", - додала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

Водночас про якісь температурні рекорди говорити наразі не можна.

"Бо такі прогнози роблять лише на п'ять діб", - підсумувала експерт.