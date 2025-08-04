Прогреет до +34: синоптик предупредила, где завтра будет жара и куда придут дожди

Завтра - во вторник, 5 августа - погода в Украине может быть несколько "контрастной", хотя преобладать будет сухая воздушная масса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, в целом в течение завтрашнего дня температура воздуха в Украине составит около 24-29 градусов по Цельсию.
Между тем в южной части страны прогнозируют жару - 30-34°C.
Диденко отметила, что исходя из прогностической карты "отдельные залетные жаркие +30 достанутся":
Ожидается, что дожди уже ближайшей ночью пройдут в западных областях Украины. Кое-где - с грозами.
Днем, по словам синоптика, локальные осадки вероятны:
"В целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - подчеркнула эксперт.
Она отметила также, что в Киеве в течение вторника будет сухо, солнечно и до +29°C.
В среду, 6 августа, дождей может стать больше:
При этом юг и восток, согласно информации Диденко, "будут принадлежать сухой погоде".
"Ночи уже ощущаются, как августовские, воздух свежеет", - подытожила специалист.
Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.
Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
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