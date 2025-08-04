Прогреет до +34: синоптик предупредила, где завтра будет жара и куда придут дожди

Где завтра ждать наибольшей жары

Согласно информации эксперта, в целом в течение завтрашнего дня температура воздуха в Украине составит около 24-29 градусов по Цельсию.

Между тем в южной части страны прогнозируют жару - 30-34°C.

Диденко отметила, что исходя из прогностической карты "отдельные залетные жаркие +30 достанутся":

Днепропетровской области;

Кропивницкому "с районами";

частично - Полтавской области.

Градация температурных значений в Украине 5 августа (карта: facebook.com/tala.didenko)

В какие области и когда именно придут дожди

Ожидается, что дожди уже ближайшей ночью пройдут в западных областях Украины. Кое-где - с грозами.

Днем, по словам синоптика, локальные осадки вероятны:

в Карпатах;

в Житомирской области;

в Винницкой области.

"В целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - подчеркнула эксперт.

Она отметила также, что в Киеве в течение вторника будет сухо, солнечно и до +29°C.

В среду, 6 августа, дождей может стать больше:

на западе Украины;

на севере Украины;

в центре Украины.

При этом юг и восток, согласно информации Диденко, "будут принадлежать сухой погоде".

"Ночи уже ощущаются, как августовские, воздух свежеет", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)