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Прогреет до +34: синоптик предупредила, где завтра будет жара и куда придут дожди

Завтра в Украине будет преобладать сухая воздушная масса (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра - во вторник, 5 августа - погода в Украине может быть несколько "контрастной", хотя преобладать будет сухая воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где завтра ждать наибольшей жары

Согласно информации эксперта, в целом в течение завтрашнего дня температура воздуха в Украине составит около 24-29 градусов по Цельсию.

Между тем в южной части страны прогнозируют жару - 30-34°C.

Диденко отметила, что исходя из прогностической карты "отдельные залетные жаркие +30 достанутся":

  • Днепропетровской области;
  • Кропивницкому "с районами";
  • частично - Полтавской области.

Градация температурных значений в Украине 5 августа (карта: facebook.com/tala.didenko)

В какие области и когда именно придут дожди

Ожидается, что дожди уже ближайшей ночью пройдут в западных областях Украины. Кое-где - с грозами.

Днем, по словам синоптика, локальные осадки вероятны:

  • в Карпатах;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

"В целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - подчеркнула эксперт.

Она отметила также, что в Киеве в течение вторника будет сухо, солнечно и до +29°C.

В среду, 6 августа, дождей может стать больше:

  • на западе Украины;
  • на севере Украины;
  • в центре Украины.

При этом юг и восток, согласно информации Диденко, "будут принадлежать сухой погоде".

"Ночи уже ощущаются, как августовские, воздух свежеет", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, в каких реках Украины ситуация с водой в июле была худшей и правда ли, что июль в Украине был "холодным".

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