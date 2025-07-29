Липень ламає шаблони? Що коїться з погодою та чи чекати сюрпризів від серпня

В цілому в погоді впродовж липня 2025 року в Україні чогось особливо "аномального" шукати не варто.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи правда, що липень в Україні - "холодний"

"Якщо говорити про температурні показники й "перепади" (зміни синоптичних процесів, які відбуваються), то чогось аномального в такій погоді для липня немає", - повідомила експерт.

Вона зауважила, що "певні нюанси є", але для цього потрібно "проводити аналітичний аналіз даних" (адже у Львівській області були, наприклад, дуже інтенсивні - рекордні опади).

Птуха додала, що фахівці (кліматологи) зазначають: "деякі погодні прояви можуть ставати більш різкими".

"В цілому ж (наприклад за попередню добу) у західних, північних і Вінницькій областях - значення температури були близькими до норми", - поділилась синоптик.

Вона пояснила, що цьогорічний липень дивує декого з українців здебільшого через те, що останніми роками люди звикли до іншого.

"Ми звикли, що в умовах змін клімату в останнє десятиріччя в нас літо дуже спекотне, завжди - вище кліматичної норми багато місяців. А тут - просто так склались синоптичні умови в цьому місяці - що в нас досить контрастні ось ці погодні умови по території України", - повідомила Птуха.

Тобто про "холодне літо" або "холодний липень" дехто з громадян може говорити саме через те, що в деяких регіонах - погода наближається до кліматичної норми (після того, як в останнє десятиріччя там було потепління й місцями - дуже спекотно).

Столичний регіон - Київ та Київська область - також перебувають зараз в цілому "в межах норми для липня".

"Ми бачимо, що такі температури... якраз таки відповідають нормі липня", - зазначила Птуха.

В які області липень приніс рекордну спеку

"Але натомість на південному сході - навпаки в іншу сторону "перекос" іде. Там, все ж таки, відчувається більше прогрівання. І там температури - вище кліматичної норми", - розповіла фахівець.

Вона пояснила, що температура повітря залишається вищою за кліматичну норму:

у Сумській області;

у Кіровоградській області;

у Дніпропетровській області;

у Миколаївській області;

у Херсонській області;

у Криму.

"Десь на 4-7 градусів", - уточнила представниця Українського гідрометеорологічного центру.

Вона нагадала, що у більшості областей південного сходу сильна спека (35-38°C) утримується вже впродовж тривалого періоду. Тому там, дійсно, температура - вище кліматичної норми.

"Але в принципі решта областей - у порівнянні з нормами (які беруться за 30-річний період) - до них близькі", - додала спеціаліст.

Що буде з погодою в Україні найближчим часом

За словами Птухи, надалі спека в Україні буде утримуватись по тих областях, по яких вже практично впродовж останнього місяця утримується - по південно-східних.

"На решті областей буде, в принципі, більш-менш типовий температурний режим - як був і перед цим. З певними коливаннями, звичайно, в окремі дні (десь - трішки вище, десь - трішки нижче), - розповіла експерт.

Так, наприклад завтра (у середу, 30 липня) на заході та півночі можуть бути досить низькі значення температури - через вплив активного атмосферного фронту.

"І дощі там можуть бути. І всього 20-25°C в денні години", - зауважила синоптик.

Тим часом у південно-східних областях повітря прогріватиметься до 35-38°C.

Чого чекати від погоди на початку серпня

"Надалі, з 31 липня, трішки вирівнюється температурний фон. Дещо підвищиться по західних областях (22-27°C). І дещо знизиться по решті території (26-32°C). Тобто вже така сильна спека може бути хіба що на крайньому сході (в Луганській області - до 35°C може бути)", - поділилась фахівець.

Водночас вона наголосила, що така ситуація, знову ж таки, - не надовго. Тобто надалі також ймовірні погодні "коливання".

Впродовж вихідних - 2-3 серпня - денні максимуми у більшості регіонів очікуються в межах 24-30°C.

"Певне підвищення все ж таки буде відбуватись, адже атмосферні фронти будуть відходити й буде більше прояснень. Тож, відповідно, сонце буде трішки більше прогрівати приземний шар повітря", - пояснила синоптик.

Тим часом на південному сході залишатиметься 28-34°C. Місцями - знову може повернутись сильна спека (35-38°C), але поки що - в "локальних проявах".

Птуха додала, що на початку серпня в цілому буде дещо менше опадів.

"Лише по північному сходу країни ще будуть залишкові процеси від цього атмосферного фронту. Там можуть ще бути короткочасні дощі, окремі грози. 3 числа - подекуди у східних областях може бути. Інший дещо процес - на Закарпатті та Прикарпатті. Але це - досить локальні дощики", - розповіла вона.

Отже, в більшості областей все ж таки буде більше прояснень і, відповідно, дещо вищі показники температури.

"Вже 24-30°C - у більшості областей вдень. Тепліше - на півдні та сході - 28-34°C (і локально по півдню та сходу - 35-38°C - окремі метеостанції)", - підсумувала представниця УкрГМЦ.