Прогріє до +20, без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 13.03.2026 Пт
2 хв
У якому регіоні буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
Прогріє до +20, без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 13 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 13 березня, очікується суха та сонячна погода. Місцями повітря прогріє до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску. У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів.

Загалом в Україні сьогодні буде малохмарно, без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17° тепла, на Закарпатті до 20°, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.
Прогріє до +20, без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується малохмарна погода, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17° тепла, у Києві 13-15°.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.

Раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

