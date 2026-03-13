ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Прогреет до +20, без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 13.03.2026 Пт
2 мин
В каком регионе будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Прогреет до +20, без осадков: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 13 марта, ожидается сухая и солнечная погода. Местами воздух прогреет до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры к предыдущим дням.

В целом в Украине сегодня будет малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17° тепла, на Закарпатье до 20°, в Карпатах и на побережье морей 8-13°.
Прогреет до +20, без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17° тепла, в Киеве 13-15°.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Россия стягивает силы на фронт: где оккупанты готовят весеннее наступление
Россия стягивает силы на фронт: где оккупанты готовят весеннее наступление
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко