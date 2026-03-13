Прогреет до +20, без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 13 марта, ожидается сухая и солнечная погода. Местами воздух прогреет до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры к предыдущим дням.

В целом в Украине сегодня будет малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17° тепла, на Закарпатье до 20°, в Карпатах и на побережье морей 8-13°.



facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17° тепла, в Киеве 13-15°.