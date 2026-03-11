Прогріє до +18, але ще не літо: яка погода буде завтра і коли в Україні знову похолоднішає
Березневий антициклон приніс в Україну не тільки весняну відлигу, але й майже літні температури. Проте вже незабаром сонячне тепло може знову тимчасово відступити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Якою буде погода в Україні завтра
Впродовж 12 березня на погоду в Україні, за словами експерта, знову буде впливати антициклон. Через це у більшості областей - знову багато сонця.
"І ще більше - градусів", - наголосила Діденко.
Згідно з її інформацією, максимальна температура повітря завтра вдень у більшості областей - близько 12-18 градусів вище нуля.
У Києві 12 березня, за словами синоптика, буде:
- сонячно;
- сухо;
- тепло - до 15 градусів за Цельсієм.
"Усі пильнуємо, коли проклюнеться перший зелений листочок", - додала Діденко.
Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря найближчої ночі місцями може опуститись до 0 градусів за Цельсієм.
При цьому середня температура повітря 12 березня очікується:
- вночі - близько 3°C;
- вдень - близько 13°C.
Прогноз погоди по Україні на 12 березня (скриншот: meteo.gov.ua)
Коли температура може знову "піти на спад"
Діденко повідомила також про синоптичну перспективу для українців наступного тижня.
"17-го березня очікується зниження температури повітря", - уточнила вона та порадила насолоджуватись теплом і сонцем просто зараз.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Тим часом виходячи з попереднього прогнозу Укргідрометцентру, середня температура повітря 17 березня очікується така:
- вночі - близько 1°C;
- вдень - близько 9°C.
Попередній прогноз погоди в Україні на 17 березня (скриншот: meteo.gov.ua)
При цьому ніч 16 березня очікується прохолодніша - близько 0°C, а ніч 18 березня - близько 2°C.
Водночас день 16 березня - близько 11°C, а день 18 березня - близько 9°C.
