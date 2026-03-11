Прогреет до +18, но еще не лето: какая погода будет завтра и когда в Украине снова похолодает

Мартовский антициклон принес в Украину не только весеннюю оттепель, но и почти летние температуры. Однако уже вскоре солнечное тепло может снова временно отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Какой будет погода в Украине завтра

В течение 12 марта на погоду в Украине, по словам эксперта, снова будет влиять антициклон. Поэтому в большинстве областей - снова много солнца.

"И еще больше - градусов", - подчеркнула Диденко.

Согласно ее информации, максимальная температура воздуха завтра днем в большинстве областей - около 12-18 градусов выше нуля.

В Киеве 12 марта, по словам синоптика, будет:

солнечно;

сухо;

тепло - до 15 градусов по Цельсию.

"Все следим, когда проклюнется первый зеленый листочек", - добавила Диденко.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ближайшей ночью местами может опуститься до 0 градусов по Цельсию.

При этом средняя температура воздуха 12 марта ожидается:

ночью - около 3°C;

днем - около 13°C.

Прогноз погоды по Украине на 12 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Когда температура может снова "пойти на спад"

Диденко сообщила также о синоптической перспективе для украинцев на следующей неделе.

"17-го марта ожидается снижение температуры воздуха", - уточнила она и посоветовала наслаждаться теплом и солнцем прямо сейчас.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Между тем исходя из предварительного прогноза Укргидрометцентра, средняя температура воздуха 17 марта ожидается такая:

ночью - около 1°C;

днем - около 9°C.

Предварительный прогноз погоды в Украине на 17 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом ночь 16 марта ожидается более прохладная - около 0°C, а ночь 18 марта - около 2°C.

В то же время день 16 марта - около 11°C, а день 18 марта - около 9°C.