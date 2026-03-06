Прогріє до +18, але з дефіцитом опадів: Україну накриє жадане потепління

Головне: Антициклон у центрі : Найближчі 5-7 діб в Україні пануватиме поле високого тиску. Опадів не буде, а 7-9 березня очікується практично ясне небо.

Чому не варто чекати опадів у найближчій перспективі

– У найближчій синоптичній перспективі у нас все досить чітко зрозуміло і стабільно.

На територію України зараз і в найближчі кілька діб впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тобто антициклон.

І саме він забезпечить нам суху погоду абсолютно, без опадів. Із достатньою кількістю прояснень.

У певні дні - такі як 7, 8 й навіть 9 березня - з практично ясним небом. Адже територія України перебуватиме майже в центрі цього антициклону.

Тому так от, з приводу опадів у нас - ніяких занепокоєнь. У найближчі п'ять навіть діб очікувати не варто, в принципі. Буде спокійна ситуація.

Початок березня приніс в Україну погодні "гойдалки" (інфографіка РБК-Україна)

Де буде найхолодніше вночі та найтепліше вдень

– Щодо температурних показників, то вони в нас також стабільні відносно.

Але ніч залишається морозною - 0-5 градусів морозу. За рахунок того, що будуть з проясненнями, ясні ночі.

Звичайно, повітряна маса зараз ще не настільки прогріта. Тому... все ж таки йде вихолодження приземного шару повітря. І нічна температура - ще морозна.

В нічні години трішки прохолодніший північний схід залишається. Там може бути, наприклад, ніч на 7 число - трішки нижче ніж -5 градусів. 6-8 (градусів морозу, - Ред.) подекуди, але не більше.

У денні години, за рахунок тих самих прояснень (але тут вже працює сонце додатково) буде в більшості регіонів +3+8°C.

У західних областях 8-9 числа і практично по всій території України (крім північного сходу та сходу) +7+15°C.

Відповідно, в нас вже такі, весняні значення температури.

Надалі - 10-11 березня - так само утримуватиметься поле високого атмосферного тиску.

Вночі температура вже від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, трішечки вище. А вдень +9+15°C. Закарпаття, Прикарпаття - взагалі подекуди до +16+18°C навіть в ці дні може прогрітися повітря.

Яка погода в Україні може бути пізніше в березні

– Після 12 числа, в принципі, також тенденція зберігається ще на кілька днів з антициклонами. Без опадів.

Така в нас перша декада (навіть трішки більше, ніж перша декада) березня, як ми і прогнозували, йде з певним дефіцитом опадів.

І температурні показники - істотних змін не зазнають.

Навіть нічна температура стане трішки вищою - вже від 6 градусів тепла до 1 градуса морозу може бути. А в денні години +8+15°C.

І приблизно така тенденція до середини березня буде зберігатися. Тобто досить стабільно, ніяких протиріч.

Коли настає метеорологічна весна та її "друга стадія"

– По багатьох областях - західних, південних, частково центральних - (метеорологічна весна, - Ред.) вже настала.

Тобто це - коли середньодобова температура стабільно перевищує вже 0 градусів (за Цельсієм, - Ред.) і надалі тенденція зберігається у бік підвищення.

Очікуємо навіть, що скоріш за все, по деяких західних регіонах найближчими днями можуть і через +5°C вже перейти (середньодобові, - Ред.) температурні показники.

Це вже якби друга стадія метеорологічної весни. Коли вже відновлюється вегетація у рослин.

Тому що коли через 0°C - то це просто температура повітря якби стала тепліша. А ось коли через +5°C переходить середньодобова температура - це вже відновлення вегетації відбувається.

Але це - ще в очікуванні.

Для Києва офіційно ще наша Центральна геофізична обсерваторія не опублікувала дату переходу (до метеорологічної весни, - Ред.)... Але ми теж в очікуванні.