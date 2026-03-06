RU

Общество Образование Деньги Изменения

Прогреет до +18, но с дефицитом осадков: Украину накроет желанное потепление

18:02 06.03.2026 Пт
4 мин
Почему, несмотря на дневное тепло, ночи еще будут оставаться морозными?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в ближайшее время будет теплой и сухой (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

После затяжных холодов в Украину наконец-то идет настоящее весеннее тепло. Мощный антициклон обеспечит солнечную и сухую погоду на праздничные выходные 7-9 марта.

В интервью РБК-Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, где воздух может прогреться до +18°C и стоит ли готовиться к дождям в марте.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Главное:

  • Антициклон в центре: Ближайшие 5-7 суток в Украине будет господствовать поле высокого давления. Осадков не будет, а 7-9 марта ожидается практически ясное небо.
  • Температурные пики: Днем воздух прогреется до +9...+15°C, а на Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться местами до +18°C.
  • Ночные морозы: Из-за отсутствия облаков ночи останутся прохладными - от 0 до -5°C (на северо-востоке до -8°C).
  • Дефицит осадков: Первая половина марта будет сухой, что соответствует предыдущим прогнозам синоптиков.
  • Метеовесна 2.0: Во многих регионах весна уже наступила. На очереди - переход через отметку +5°C, что запустит активное пробуждение природы и рост растений.
  • Киев в ожидании: Столица готовится к официальному подтверждению прихода метеорологической весны уже в ближайшее время.

Почему не стоит ждать осадков в ближайшей перспективе

– В ближайшей синоптической перспективе у нас все достаточно четко понятно и стабильно.

На территорию Украины сейчас и в ближайшие несколько суток будет влиять поле повышенного атмосферного давления. То есть антициклон.

И именно он обеспечит нам сухую погоду абсолютно, без осадков. С достаточным количеством прояснений.

В определенные дни - такие как 7, 8 и даже 9 марта - с практически ясным небом. Ведь территория Украины будет находиться почти в центре этого антициклона.

Поэтому так вот, по поводу осадков у нас - никаких беспокойств. В ближайшие пять даже суток ожидать не стоит, в принципе. Будет спокойная ситуация.

Начало марта принесло в Украину погодные "качели" (инфографика РБК-Украина)

Где будет холоднее всего ночью и теплее всего днем

– Что касается температурных показателей, то они у нас также стабильны относительно.

Но ночь остается морозной - 0-5 градусов мороза. За счет того, что будут с прояснениями, ясные ночи.

Конечно, воздушная масса сейчас еще не настолько прогрета. Поэтому... все же идет выхолаживание приземного слоя воздуха. И ночная температура - еще морозная.

В ночные часы немного прохладнее северо-восток остается. Там может быть, например, ночь на 7 число - чуть ниже чем -5 градусов. 6-8 (градусов мороза, - Ред.) кое-где, но не более.

В дневные часы, за счет тех же прояснений (но здесь уже работает солнце дополнительно) будет в большинстве регионов +3+8°C.

В западных областях 8-9 числа и практически по всей территории Украины (кроме северо-востока и востока) +7+15°C.

Соответственно, у нас уже такие, весенние значения температуры.

В дальнейшем - 10-11 марта - так же будет удерживаться поле высокого атмосферного давления.

Ночью температура уже от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза, немного выше.

А днем +9+15°C. Закарпатье, Прикарпатье - вообще местами до +16+18°C даже в эти дни может прогреться воздух.

Какая погода в Украине может быть позже в марте

– После 12 числа, в принципе, также тенденция сохраняется еще на несколько дней с антициклонами. Без осадков.

Такая у нас первая декада (даже немного больше, чем первая декада) марта, как мы и прогнозировали, идет с определенным дефицитом осадков.

И температурные показатели - существенных изменений не претерпят.

Даже ночная температура станет немного выше - уже от 6 градусов тепла до 1 градуса мороза может быть. А в дневные часы +8+15°C.

И примерно такая тенденция до середины марта будет сохраняться. То есть достаточно стабильно, никаких противоречий.

Когда наступает метеорологическая весна и ее "вторая стадия"

– Во многих областях - западных, южных, частично центральных - (метеорологическая весна, - Ред.) уже наступила.

То есть это - когда среднесуточная температура стабильно превышает уже 0 градусов (по Цельсию, - Ред.) и в дальнейшем тенденция сохраняется в сторону повышения.

Ожидаем даже, что скорее всего, по некоторым западным регионам в ближайшие дни могут и через +5°C уже перейти (среднесуточные, - Ред.) температурные показатели.

Это уже как бы вторая стадия метеорологической весны. Когда уже восстанавливается вегетация у растений.

Потому что когда через 0°C - то это просто температура воздуха как бы стала теплее. А вот когда через +5°C переходит среднесуточная температура - это уже восстановление вегетации происходит.

Но это - еще в ожидании.

Для Киева официально еще наша Центральная геофизическая обсерватория не опубликовала дату перехода (к метеорологической весне, - Ред.)... Но мы тоже в ожидании.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Между тем жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и объяснили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

Читайте также, каким регионам Украины грозит подтопление в целом.

