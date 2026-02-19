Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесу

В Україні запустили єдину платформу урядових програм енергетичної підтримки. Вона має стати "точкою доступу" для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.
Очільниця уряду розповіла, що в Україні запускають єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.
Отже, відтепер доступна українцям енергетична підтримка - зібрана в одному місці онлайн.
Свириденко пояснила, що на платформі міститься повна інформація про:
За словами прем'єр-міністра, це - "єдина точка доступу до інструментів", які допомагають:
Свириденко повідомила, що для людей станом на 19 лютого 2026 року доступна така допомога:
Також відсьогодні стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:
Насамкінець Свириденко нагадала, що в межах підтримки бізнесу в Україні доступні:
Нагадаємо, 16 січня Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.
Крім того, в Україні спростили процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Тепер для їх монтажу не потрібні спеціальні дозволи та документи.
