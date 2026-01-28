В Україні спростили правила встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Їхнє встановлення виключили з переліку робіт, які потребують спеціальних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, відтепер процедура встановлення сонячних електростанцій на будівлях значно спрощена. Раніше такі роботи визначалися, як реконструкція, або капітальний ремонт будівлі.

"Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", - зазначила Свириденко.

Відтепер сонячні електростанції на дахах та фасадах будівель можна встановити на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Додаткові дозвільні та / або реєстраційні процедури від будь-яких органів державного архітектурно-будівельного контролю більше не потрібні.