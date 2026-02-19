Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнеса

В Украине запустили единую платформу правительственных программ энергетической поддержки. Она должна стать "точкой доступа" для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
Глава правительства рассказала, что в Украине запускают единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.
Следовательно, отныне доступная украинцам энергетическая поддержка - собрана в одном месте онлайн.
Свириденко объяснила, что на платформе содержится полная информация:
По словам премьер-министра, это - "единственная точка доступа к инструментам", которые помогают:
Свириденко сообщила, что для людей по состоянию на 19 февраля 2026 года доступна такая помощь:
Также с сегодняшнего дня стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов:
В завершение Свириденко напомнила, что в рамках поддержки бизнеса в Украине доступны:
Напомним, 16 января Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
Кроме того, в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Теперь для их монтажа не нужны специальные разрешения и документы.
