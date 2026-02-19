Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесу

В Україні запустили єдину платформу урядових програм енергетичної підтримки. Вона має стати "точкою доступу" для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Читайте також : Як зменшити відключення світла: CEO YASNO Коваленко дав пораду бізнесу

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Навіщо потрібна єдина платформа енергопідтримки

Очільниця уряду розповіла, що в Україні запускають єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Отже, відтепер доступна українцям енергетична підтримка - зібрана в одному місці онлайн.

Свириденко пояснила, що на платформі міститься повна інформація про:

всі чинні можливості підтримки;

їхні умови;

порядок подачі заявок.

За словами прем'єр-міністра, це - "єдина точка доступу до інструментів", які допомагають:

посилити енергонезалежність домівок;

підтримати людей;

забезпечити безперебійну роботу бізнесу.

Енергетична підтримка для людей та бізнесу - платформа для всіх українців (інфографіка: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Програми підтримки для людей

Свириденко повідомила, що для людей станом на 19 лютого 2026 року доступна така допомога:

щомісячні виплати - для працівників ремонтних бригад;

"СвітлоДім" - для енергонезалежності будинків;

"Пакунки тепла" - для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;

екофлоу - для дітей з інвалідністю групи А.

Також відсьогодні стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:

енергопідтримка для ОСББ та ЖБК;

енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Програми енергопідтримки для людей (скриншот: energy.kmu.gov.ua)

Програми підтримки для бізнесу

Насамкінець Свириденко нагадала, що в межах підтримки бізнесу в Україні доступні:

допомога ФОПам на енергостійкіть - від 7500 до 15 000 гривень на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;

кредит 0% на енергообладнання - до 10 млн гривень строком до трьох років на генератори;

доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання.

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)