Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесу
В Україні запустили єдину платформу урядових програм енергетичної підтримки. Вона має стати "точкою доступу" для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.
Навіщо потрібна єдина платформа енергопідтримки
Очільниця уряду розповіла, що в Україні запускають єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.
Отже, відтепер доступна українцям енергетична підтримка - зібрана в одному місці онлайн.
Свириденко пояснила, що на платформі міститься повна інформація про:
- всі чинні можливості підтримки;
- їхні умови;
- порядок подачі заявок.
За словами прем'єр-міністра, це - "єдина точка доступу до інструментів", які допомагають:
- посилити енергонезалежність домівок;
- підтримати людей;
- забезпечити безперебійну роботу бізнесу.
Програми підтримки для людей
Свириденко повідомила, що для людей станом на 19 лютого 2026 року доступна така допомога:
- щомісячні виплати - для працівників ремонтних бригад;
- "СвітлоДім" - для енергонезалежності будинків;
- "Пакунки тепла" - для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;
- екофлоу - для дітей з інвалідністю групи А.
Також відсьогодні стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:
- енергопідтримка для ОСББ та ЖБК;
- енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.
Програми підтримки для бізнесу
Насамкінець Свириденко нагадала, що в межах підтримки бізнесу в Україні доступні:
- допомога ФОПам на енергостійкіть - від 7500 до 15 000 гривень на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;
- кредит 0% на енергообладнання - до 10 млн гривень строком до трьох років на генератори;
- доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання.
