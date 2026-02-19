ua en ru
Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесу

Четвер 19 лютого 2026 15:26
UA EN RU
Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесу Для українців створили зручну "платформу енергетичної підтримки" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні запустили єдину платформу урядових програм енергетичної підтримки. Вона має стати "точкою доступу" для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Навіщо потрібна єдина платформа енергопідтримки

Очільниця уряду розповіла, що в Україні запускають єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Отже, відтепер доступна українцям енергетична підтримка - зібрана в одному місці онлайн.

Свириденко пояснила, що на платформі міститься повна інформація про:

  • всі чинні можливості підтримки;
  • їхні умови;
  • порядок подачі заявок.

За словами прем'єр-міністра, це - "єдина точка доступу до інструментів", які допомагають:

  • посилити енергонезалежність домівок;
  • підтримати людей;
  • забезпечити безперебійну роботу бізнесу.

Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесуЕнергетична підтримка для людей та бізнесу - платформа для всіх українців (інфографіка: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Програми підтримки для людей

Свириденко повідомила, що для людей станом на 19 лютого 2026 року доступна така допомога:

  • щомісячні виплати - для працівників ремонтних бригад;
  • "СвітлоДім" - для енергонезалежності будинків;
  • "Пакунки тепла" - для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;
  • екофлоу - для дітей з інвалідністю групи А.

Також відсьогодні стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:

  • енергопідтримка для ОСББ та ЖБК;
  • енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесуПрограми енергопідтримки для людей (скриншот: energy.kmu.gov.ua)

Програми підтримки для бізнесу

Насамкінець Свириденко нагадала, що в межах підтримки бізнесу в Україні доступні:

  • допомога ФОПам на енергостійкіть - від 7500 до 15 000 гривень на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;
  • кредит 0% на енергообладнання - до 10 млн гривень строком до трьох років на генератори;
  • доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання.

Програми й виплати: в Україні запустили єдину платформу енергопідтримки для людей і бізнесуПублікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Нагадаємо, 16 січня Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

Крім того, в Україні спростили процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Тепер для їх монтажу не потрібні спеціальні дозволи та документи.

