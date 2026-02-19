Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнеса

В Украине запустили единую платформу правительственных программ энергетической поддержки. Она должна стать "точкой доступа" для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Зачем нужна единая платформа энергоподдержки

Глава правительства рассказала, что в Украине запускают единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.

Следовательно, отныне доступная украинцам энергетическая поддержка - собрана в одном месте онлайн.

Свириденко объяснила, что на платформе содержится полная информация:

обо всех действующих возможностях поддержки;

об их условиях;

о порядке подачи заявок.

По словам премьер-министра, это - "единственная точка доступа к инструментам", которые помогают:

усилить энергонезависимость домов;

поддержать людей;

обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

Энергетическая поддержка для людей и бизнеса - платформа для всех украинцев (инфографика: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Программы поддержки для людей

Свириденко сообщила, что для людей по состоянию на 19 февраля 2026 года доступна такая помощь:

ежемесячные выплаты - для работников ремонтных бригад;

"СвітлоДім" - для энергонезависимости домов;

"Пакеты тепла" - для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;

экофлоу - для детей с инвалидностью группы А.

Также с сегодняшнего дня стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов:

энергоподдержка для ОСМД и ЖСК;

энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.

Программы энергоподдержки для людей (скриншот: energy.kmu.gov.ua)

Программы поддержки для бизнеса

В завершение Свириденко напомнила, что в рамках поддержки бизнеса в Украине доступны:

помощь ФОПам на энергоустойчивость - от 7500 до 15 000 гривен на приобретение или ремонт генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг;

кредит 0% на энергооборудование - до 10 млн гривен сроком до трех лет на генераторы;

доступные кредиты 5-7-9% на энергооборудование.

Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)