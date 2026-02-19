ua en ru
Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнеса

Четверг 19 февраля 2026 15:26
UA EN RU
Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнеса Для украинцев создали удобную "платформу энергетической поддержки" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине запустили единую платформу правительственных программ энергетической поддержки. Она должна стать "точкой доступа" для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Читайте также: Как уменьшить отключения света: CEO YASNO Коваленко дал совет бизнесу

Зачем нужна единая платформа энергоподдержки

Глава правительства рассказала, что в Украине запускают единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.

Следовательно, отныне доступная украинцам энергетическая поддержка - собрана в одном месте онлайн.

Свириденко объяснила, что на платформе содержится полная информация:

  • обо всех действующих возможностях поддержки;
  • об их условиях;
  • о порядке подачи заявок.

По словам премьер-министра, это - "единственная точка доступа к инструментам", которые помогают:

  • усилить энергонезависимость домов;
  • поддержать людей;
  • обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнесаЭнергетическая поддержка для людей и бизнеса - платформа для всех украинцев (инфографика: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Программы поддержки для людей

Свириденко сообщила, что для людей по состоянию на 19 февраля 2026 года доступна такая помощь:

  • ежемесячные выплаты - для работников ремонтных бригад;
  • "СвітлоДім" - для энергонезависимости домов;
  • "Пакеты тепла" - для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
  • экофлоу - для детей с инвалидностью группы А.

Также с сегодняшнего дня стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов:

  • энергоподдержка для ОСМД и ЖСК;
  • энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.

Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнесаПрограммы энергоподдержки для людей (скриншот: energy.kmu.gov.ua)

Программы поддержки для бизнеса

В завершение Свириденко напомнила, что в рамках поддержки бизнеса в Украине доступны:

  • помощь ФОПам на энергоустойчивость - от 7500 до 15 000 гривен на приобретение или ремонт генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг;
  • кредит 0% на энергооборудование - до 10 млн гривен сроком до трех лет на генераторы;
  • доступные кредиты 5-7-9% на энергооборудование.

Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнесаПубликация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Напомним, 16 января Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

Кроме того, в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Теперь для их монтажа не нужны специальные разрешения и документы.

Читайте также, как безопасно использовать генератор и хранить горючее.

Кабинет Министров Украины Служба безопасности Украины Интернет ФОП послуги ОСМД Бизнес Жилье Выплаты Поддержка Украины Кредиты
