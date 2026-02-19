Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнеса
В Украине запустили единую платформу правительственных программ энергетической поддержки. Она должна стать "точкой доступа" для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
Зачем нужна единая платформа энергоподдержки
Глава правительства рассказала, что в Украине запускают единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы.
Следовательно, отныне доступная украинцам энергетическая поддержка - собрана в одном месте онлайн.
Свириденко объяснила, что на платформе содержится полная информация:
- обо всех действующих возможностях поддержки;
- об их условиях;
- о порядке подачи заявок.
По словам премьер-министра, это - "единственная точка доступа к инструментам", которые помогают:
- усилить энергонезависимость домов;
- поддержать людей;
- обеспечить бесперебойную работу бизнеса.
Энергетическая поддержка для людей и бизнеса - платформа для всех украинцев (инфографика: facebook.com/yulia.svyrydenko)
Программы поддержки для людей
Свириденко сообщила, что для людей по состоянию на 19 февраля 2026 года доступна такая помощь:
- ежемесячные выплаты - для работников ремонтных бригад;
- "СвітлоДім" - для энергонезависимости домов;
- "Пакеты тепла" - для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
- экофлоу - для детей с инвалидностью группы А.
Также с сегодняшнего дня стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов:
- энергоподдержка для ОСМД и ЖСК;
- энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.
Программы энергоподдержки для людей (скриншот: energy.kmu.gov.ua)
Программы поддержки для бизнеса
В завершение Свириденко напомнила, что в рамках поддержки бизнеса в Украине доступны:
- помощь ФОПам на энергоустойчивость - от 7500 до 15 000 гривен на приобретение или ремонт генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг;
- кредит 0% на энергооборудование - до 10 млн гривен сроком до трех лет на генераторы;
- доступные кредиты 5-7-9% на энергооборудование.
Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)
Напомним, 16 января Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
Кроме того, в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Теперь для их монтажа не нужны специальные разрешения и документы.
