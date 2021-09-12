Проект закона об олигархах противоречит демократии и верховенству права, - эксперт

Об этом заявил вице-президент Havas Group (Франция) Стефан Фукс во время выступления в Киеве.

"Такой закон у нас был бы антиконституционным, потому что принятие закона о занесении лица в реестр том, что вы обладаете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной", - заявил Стефан Фукс.

Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, которые в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.

"Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно", - добавил Стефан Фукс.