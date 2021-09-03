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Законопроект об олигархах противоречит Конституции, - Денисова

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 11:02
Законопроект об олигархах противоречит Конституции, - Денисова Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала спикера Дмитрия Разумкова направить проект закона №5599 об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию из-за несоответствия его нормам Конституции Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Денисовой.

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.

В частности, нормам Конституции противоречит наделение президента и СНБО не неконституционными полномочиями ограничивать права человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ.

"С целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)", - предлагает уполномоченный Рады по правам человека.

Денисова добавила, что в случае принятия законопроекта в существующей редакции, она обратится в Конституционный суд для его рассмотрения.

"В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона", - отмечает она.

Напомним, проект закона №5599 об олигархах Верховная рада в первом чтении 1 июля. За это решение проголосовало 275 нардепов.

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