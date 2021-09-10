Законопроект об олигархах отправили в Венецианскую комиссию

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио, копией которого располагает "Интерфакс-Украина ".

"Учитывая предложения уполномоченного Верховной рады по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - говорится в письме к председателю комиссии.

В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.

Как сообщалось, Верховная рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта № 5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).